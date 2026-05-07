Vox alerta de "riesgo real" para C-LM por Mercosur, PP se arroga sus mejoras y PSOE defiende la calidad regional

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido un debate general a petición de Vox en el que se cuestionaba al Gobierno regional sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur y la soberanía alimentaria de la región, una cita en la que la formación impulsora ha criticado el "riesgo" que supondrá para productores regionales; el PP se ha arrogado las mejoras arrancadas en el pacto por su intervención en instituciones europeas; y el PSOE ha aprovechado para reivindicar la calidad de un mercado patrio que se abrirá ahora a 700 millones de nuevos clientes.

Por parte de Vox, ha sido David Moreno quien se ha subido al estrado a defender su postura, asegurando que en Castilla-La Mancha los profesionales del sector primario tienen "un riesgo real" de perder su trabajo, "su forma de vida y su tierra".

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Asegura que hoy producir alimentos en España es "casi un acto de fe y de calidad", donde los agricultores y ganaderos "pierden dinero" mientras aseguran alimentos para todos los hogares.

Según el parlamentario, "el tiempo demuestra que para Bruselas, España y Castilla-La Mancha, pesa más el fanatismo climático que la rentabilidad del campo"; crítica que ha centrado en Emiliano García-Page, quien actúa bajo "una agenda globalista que va por delante de la supervivencia del sector".

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Es por eso que Vox "trae este asunto a las Cortes" y pregunta al Gobierno regional sobre su política agraria, "y especialmente sobre el acuerdo con Mercosur".

"Exigimos que García-Page deje de esconderse, que deje de decir una cosa ante los medios y otra en las Cortes, donde no comparece", ha reclamado Moreno, quien lamenta que el fanatismo "instaurado con el Pacto Verde Europeo" se perpetúe en la región.

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PP SE ARROGA LAS MEJORAS EN EL ACUERDO DE MERCOSUR

Santiago Lucas-Torres ha ejercido la Portavocía en la materia en nombre del Partido Popular, y ha recordado que la postura de su partido fue la de rechazar Mercosur, una toma de partido ante la que los 'populares' presionaron en Europa "sin ruido y haciendo propuestas concretas" para mejorar el acuerdo.

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Mejores cláusulas de salvaguarda, controles aduaneros, revisión de Pacto Verde o reciprocidad total fueron materias que se arroga Lucas-Torres para el Partido Popular, lo que hace ver con mejor cara el acuerdo comercial.

"Se han aprobado oficinas de control en frontera, que serán también para Marruecos, Túnez o Egipto, todo para evitar la competencia desleal y productos que hundan precios para dinamitar a nuestro campo", ha dicho, exhibiendo que todo esto "se ha conseguido gracias al Grupo Popular Europeo".

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El diputado criptanense ha criticado aquí a Vox, quien se limita a decir que Mercosur "es malo malísimo", pero siguen sin proponer nada. "Se puede estar en la oposición, pero hay que traer propuestas serias, que es lo que quieren los agricultores", ha espetado.

Ahora, las medidas del PP pasan por que Europa "no dependa tanto de otros países", y por esa vía van las propuestas que los 'populares' europeos están defendiendo.

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"La defensa del campo también es la defensa del consumidor; pedimos reforzar mecanismos europeos de control, garantizar seguridad ambiental y sanitaria, y esto no es burocracia", ha aseverado, abogando por un "etiquetado claro, transparente y veraz".

Precios justos que refuercen al agricultor o impedir venta por debajo de costes son algunas de las medidas esgrimidas por Lucas-Torres desde la tribuna.

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PSOE REIVINDICA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE C-LM

Desde el PSOE, Antonio Sánchez Requena ha empezado su intervención dirigiéndose a Vox para afearle que su única política es decir que "con Franco se vivía mejor".

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Así, ha sugerido a David Moreno atreverse a hablar bien del campo castellanomanchego, al tiempo que ha abundado en la crítica hacia Vox para asegurar que "no traen propuestas para mejorar la riqueza del campo de la región".

Ha recordado que en los países del área de Mercosur hay hasta 700 millones de nuevos clientes potenciales, por lo que se ha preguntado por la validez de las críticas de Vox.

"Ustedes defienden un campo extraño. Los productos son excelentes para ustedes, pero no son buenos para competir. Al campo español no se le puede encerrar, y a ustedes les da igual. Y traen debates desde el 'no a todo', para vender miedo, que es de lo que se alimentan", ha apuntado.

En esta línea ha hablado de la buena marcha de otros acuerdos comerciales que han sido beneficiosos para España y Castilla-La Mancha, poniendo como ejemplo el pacto con Canadá. "Ustedes se centran en precios bajos, pero con un producto como el nuestro, no competimos en precio, sino en calidad".

Dirigiéndose al PP, le ha recordado que fue la presidenta italiana, Giorgia Meloni, quien "apretó" para mejorar el acuerdo, desacreditando que fuera el Partido Popular el merecedor del mérito.

El parlamentario socialista, para terminar, ha hablado de los "beneficios" de Mercosur, una "apertura brutal para los productos agroalimentarios de la región".

"Es falso que esto beneficie solo a los grandes. Los grandes no tienen dificultades. Esto beneficia a nuestras cooperativas, se da seguridad jurídica y las normas son estables, y ahí es donde nosotros podemos beneficiarnos", ha abundado.

MARTÍNEZ LIZÁN, CONTRA VOX

El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha cargado contra la "vergonzante" postura de Vox en cuanto al campo regional.

"¿Qué cree que perjudica más, el acuerdo con Mercosur o los aranceles de Trump, o la guerra de Irán de su amiguito Donald Trump?", le ha preguntado a David Moreno.

El Gobierno, dice, "siempre ha estado al lado de los agricultores, de los ganaderos y de todo el sector", y ahora hay que "tener acuerdos, como han existido toda la vida, desde Marco Polo".

Acuerdos que "si están controlados", son beneficiosos para todas las partes, algo que confía no solo con Mercosur, sino con otros pactos como los suscritos con India, Japón o Australia.

"En un contexto donde cuatro países quieren dominar el mundo, o nos hacemos fuertes, o nos comen", ha afirmado el titular de la Agricultura castellanomanchega.

El consejero, con todo, ha pedido velar por que la agricultura y ganadería "siga siendo viable", por lo que ha propuesto a Vox traer "propuestas y no quejas" si es que quieren "ganar credibilidad".

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Vox ha planteado a las Cortes el rechazo del acuerdo comercial, del Pacto Verde Europeo y de los recortes en la PAC; además de "garantizar la reciprocidad" o "detener las transferencias de fondos públicos españoles destinados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país extracomunitario que le haga competencia desleal". Una propuesta de resolución que ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y PP.

El PP, por su parte, ha incluido en su propuesta de resolución extremos como pedir la ratificación de exigir la reciprocidad total en los acuerdos comerciales con terceros países; defender el incremento pactado del presupuesto de la PAC, garantizando ayudas suficientes y estables para agricultores y ganaderos; y rechazar cualquier reducción generalizada de dotaciones de agua que ponga en riesgo la viabilidad del sector agrario. La propuesta de los 'populares' ha salido adelante con los votos a favor del PSOE.

Entre las propuestas del PSOE, se ha pedido apoyo a la Cámara para defender en la Unión Europea la reciprocidad y la protección del sector, activando salvaguardas cuando es necesario, o reforzar los apoyos al sector ante posibles desequilibrios. Su propuesta ha salido adelante. El PP se abstuvo en la votación y Vox votó en contra.