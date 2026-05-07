Un paciente de hantavirus abandona la isla española de Gran Canaria en un segundo avión

(Aclara que se trata de un solo paciente evacuado, no dos como había comunicado la fuente informante por error)

Las Palmas de Gran Canaria (España), 7 may (EFE).- Un paciente sintomático de hantavirus que fue evacuado del crucero MV Hondius por un avión ambulancia abandonó este jueves el aeropuerto de la isla atlántica española de Gran Canaria con destino a Países Bajos en otro aparato, debido a los problemas que sufría el suyo.

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Según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio español de Sanidad, esa persona ha sido transbordada de un avión medicalizado a otro conforme a los protocolos y en coordinación con las autoridades.

El primer aparato, que había partido de Cabo Verde, despegó luego de Gran Canaria solo con los tripulantes a bordo y con destino a Valencia (este peninsular español), donde repostó para seguir vuelo a Róterdam (Países Bajos).

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La escala de ese paciente en Canarias no estaba prevista. El plan de vuelo era dirigirse a Ámsterdam desde la capital de Cabo Verde, con parada previa en Marrakech (Marruecos) para repostar combustible.

Sin embargo, las autoridades marroquíes no le dieron permiso para aterrizar y tuvo que desviarse a Gran Canaria, donde la tripulación reportó una avería eléctrica del sistema de soporte médico del paciente, que era necesario reparar. Esto demoró varias horas su salida.

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La representación del Gobierno español en las islas Canarias precisó el miércoles que toda la operación se autorizó con la condición de que nadie se subiera ni bajara del avión medicalizado mientras este permanecía en la pista del aeropuerto.

El ejecutivo regional de Canarias se ofreció a facilitar una burbuja de aislamiento sanitario para que el avión pudiera retomar el plan de vuelo, pero el Ministerio español de Sanidad no aceptó esa solución.

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Finalmente, la tripulación y el paciente tuvieron que esperar a que llegara otro avión desde el norte de Europa para hacerse cargo del traslado en las condiciones de seguridad exigidas.

Mientras tanto, el crucero neerlandés MV Hondius, donde se ha producido el brote de hantavirus, sigue navegando hacia las islas Canarias con 144 personas a bordo, tras permanecer varios días fondeado frente a Cabo Verde, cuyo Gobierno no le permitió la entrada en puerto.

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Está previsto que llegue a Granadilla de Abona, en el sur de la isla española de Tenerife, este fin de semana, más concretamente el domingo a mediodía. EFE

(foto) (vídeo)

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