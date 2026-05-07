Meliá prevé alcanzar un Ebitda de al menos 565 millones en 2026 y reducir su apalancamiento

Meliá Hotels International prevé obtener un resultado bruto de explotación (Ebitda) no inferior a los 565 millones de euros para el ejercicio 2026, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este objetivo financiero, que el presidente y consejero delegado de la hotelera, Gabriel Escarrer, detallará durante la Junta General de Accionistas que se celebra este jueves a partir de las 12:00 horas, supone superar los 544,7 millones de euros logrados en el ejercicio 2025. La previsión está sujeta a que se mantenga la tendencia actual de la demanda en sus mercados principales.

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En cuanto a la salud financiera, Meliá se ha marcado como objetivo mantener su ratio de deuda neta por debajo de las 2,5 veces su EBITDA. Esta cifra se alinea con la disciplina financiera mostrada al cierre de 2025 (cuando la ratio se situó en 2,2 veces), otorgando a la compañía un margen de maniobra para acometer sus planes de expansión y renovación de activos sin comprometer el balance.

Asimismo, la firma estima una mejora del margen operativo subyacente de 200 puntos básicos.

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Escarrer hará especial hincapié en estos objetivos durante su discurso ante los accionistas, en una jornada en la que la compañía busca consolidar su rentabilidad y eficiencia operativa tras los resultados del año anterior.