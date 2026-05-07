Sanidad prepara "un informe técnico jurídico" sobre las condiciones de la cuarentena por hantavirus

El director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha señalado que este departamento está preparando "un informe técnico jurídico" respecto a las condiciones que tendrán que cumplir los 14 nacionales durante su cuarentena por hantavirus en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid y tras el brote surgido en el crucero 'HV Hondius'.

"Hemos estado en contacto con algunos de ellos, lo que permite también la cobertura y las condiciones que tiene el barco", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que "en algún momento u otro" se va a "intentar hablar con todos" para "explicarles la situación". De cualquier forma, ha manifestado que existe "tranquilidad" entre los ciudadanos españoles a bordo del barco.

PUBLICIDAD

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))