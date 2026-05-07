(Previa) Bezzecchi y Martín quieren recuperar en Le Mans el dominio de las Aprilia

El Circuito de Le Mans acoge este fin de semana el Gran Premio de Francia, quinta cita del calendario del Mundial de Motociclismo, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) defendiendo su liderato en la categoría de MotoGP ante su compañero, el español Jorge Martín, y con el actual campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati), tratando de recortar distancias.

El trazado francés acoge la segunda cita europea de la temporada tras el Gran Premio de España que mantuvo a las dos Aprilia oficiales como las dos primeras clasificadas, aunque ninguna de ellos fue la ganadora en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto donde el primer cajón del podio fue para Ducati, con el apellido Márquez como protagonista a partes iguales.

PUBLICIDAD

La mayor gloria, la del domingo, fue para el menor de los hermanos, Álex, que repitió éxito en el asfalto gaditano tras el de 2025, mientras que el mayor, Marc, se hizo con el triunfo en la Sprint. El fin de semana no fue completo para ninguno de ellos porque intercambiaron ceros, algo que también le sucedió a la pareja Bezzecchi-Martín.

El italiano no pudo sumar el sábado, pero fue segundo el domingo para apuntalar su liderato con once puntos de ventaja sobre el madrileño, que tampoco arañó nada en la Sprint y no pudo 24 horas después subir al podio al terminar cuarto. Las dos motos de la marca de Noale pelearán ahora este fin de semana en Le Mans por el liderato, sin perder de vista a las monturas de Borgo Panigale ni a la KTM del español Pedro Acosta.

PUBLICIDAD

Y Le Mans podría traer otro fin de semana complicado como el del año pasado, cuando la meteorología jugó un papel clave el domingo para que se llevase el triunfo Honda a través del francés Johann Zarco, por delante de Marc Márquez. El pronóstico da lluvia el sábado y el domingo, pero sol el viernes, lo que puede alterar todas las planificaciones y arrojar más incertidumbre en un campeonato donde, de momento, Bezzecchi está sacando partido a su regularidad.

El italiano no pudo conseguir en Jerez su sexto triunfo consecutivo un domingo y pretenderá sobre todo en este Gran Premio tener por fin un fin de semana completo después de no haber sumado todavía ningún punto los sábados, lo que ha impedido que su ventaja sea mayor sobre un Martín que buscará recortar a su compañero y ser otra buena opción a que Aprilia gane por primera vez en su historia en la categoría 'reina' en Le Mans.

PUBLICIDAD

De hecho, Zarco rompió el año pasado ante su afición una racha de cinco victorias seguidas de Ducati, entre ellas las de Bezzecchi en 2023 y la de Martín en 2024, y las 'Desmosedici' quieren apretar la pelea por el título tras su buen hacer en el último Gran Premio. De momento, el italiano Fabio di Giannantonio es su mejor clasificado, tercero a 30 puntos del liderato tras ser tercero en Jerez, mientras que Marc Márquez espera mantener el atisbo de reacción en el Gran Premio de España.

El nueve veces campeón del mundo necesita empezar a brillar los domingos si quiere recortar los 44 puntos de diferencia con Bezzechi. El de Cervera ha ganado dos Sprint, pero en las carreras largas todavía no ha sido capaz de subir al podio este año y en Jerez se fue al suelo para sumar otro '0' tras el del estreno en Tailandia. El actual campeón acumula una larga racha sin estar en el cajón ya que la última vez fue en Motegi el pasado mes de octubre, mientras que no gana desde el Gran Premio de San Marino, aunque en Le Mans no lo hace desde 2019, todavía en Honda.

PUBLICIDAD

También habrá que contar con su hermano Álex, reforzado por su gran victoria ante su afición, y con un Pedro Acosta al que, de todos modos, le está costando dar continuidad a su prometedor inicio en Buriram. El de Mazarrón sumó allí 32 puntos y salió líder, pero en el resto de fines de semana ha acumulado un total de 38, con sólo seis en la cita de casa, aunque se mantiene cuarto clasificado del Mundial a 35 puntos de Bezzecchi.

Por otro lado, en las categorías de Moto3 y Moto2, los pilotos españoles Máximo Quiles (CFMOTO) y Manuel González (Kalex) llegan a este Gran Premio de Francia como líderes, con el primero tratando de ampliar su ventaja y su compatriota defendiendo su posición.

PUBLICIDAD

Quiles mantuvo en Jerez su gran inicio de temporada y sumó su segunda victoria de una temporada donde ha sumado dos segundos puestos para amasar ya, con 90 puntos, una renta de 37 y 41 sobre los también españoles Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Fernández (Honda) en la general de Moto3.

En el Mundial de Moto2, González, con 59.5 puntos, tiene una ventaja mucho menor, 9.5, sobre el australiano Senna Agius (Kalex), su compañero de equipo y que llega a esta cita animado tras encadenar victorias en los dos últimos Grandes Premios, la de Jerez por delante del madrileño, ganador el año pasado en el trazado francés.

PUBLICIDAD