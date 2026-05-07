Muere una mujer en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

Al menos una mujer ha muerto este jueves en un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, en una noche en la que las autoridades rusas han confirmado el derribo de cerca de 350 aparatos aéreos no tripulados lanzados por las fuerzas ucranianas.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha indicado en un comunicado que "un dron enemigo impactó deliberadamente contra un minibús que trasladaba a empleados de una compañía" en Voznesenovka, antes de agregar que "una mujer ha muerto en el ataque, que ha dejado además dos heridos, incluido uno gravedad.

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Así, ha afirmado que el herido grave ha sido trasladado a un hospital de Shebekinski con "una herida abierta en la cabeza, otra herida penetrante en la cabeza y heridas por metralla en una pierna y un brazo". "Los médicos hacen todo lo posible por salvarle la vida".

El Ministerio de Defensa ruso ha subrayado en un comunicado que durante las últimas horas han sido derribados 347 drones ucranianos en varios puntos del país, incluida la capital, Moscú. El alcalde de la ciudad, Sergei Sobianin, ha apuntado que en los alrededores de la ciudad han sido destruidos un total de 17 aparatos.

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El suceso tiene lugar en medio de los alto el fuego unilaterales y no coincidentes anunciados el lunes desde Kiev y Moscú, sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo consensuado y entre acusaciones cruzadas sobre estas acciones.

Las autoridades de Rusia anunciaron el lunes que respetarían un alto el fuego el 8 y el 9 de mayo con motivo de las conmemoraciones este último día de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Así, amenazaron con "un ataque masivo" contra Kiev en caso de que lo violara.

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En respuesta, las autoridades de Ucrania anunciaron un alto el fuego a partir de la medianoche del martes y afirmaron que responderían "de forma simétrica" en caso de que Rusia lanzara ataques, lo que implica que ambas propuestas no han sido pactadas y no hay garantías de cumplimiento.

A primera hora del miércoles, Ucrania denunció nuevos ataques con misiles y drones por parte de Rusia y aseguró que Moscú no estaba respetando la tregua unilateral de Kiev, por lo que continuó con sus ataques contra territorio ruso, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

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