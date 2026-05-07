México replica a EEUU tras acusación de narcotráfico del gobernador de Sinaloa: "Pruebas"

Ciudad de México, 7 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves a Estados Unidos presentar "pruebas" si mantiene acusaciones contra funcionarios mexicanos y vinculó su insistencia a la reciprocidad y "responsabilidad compartida" para combatir el narcotráfico a ambos lados de la frontera.

En su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana negó que su Gobierno proteja al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por presuntos nexos con el narcotráfico.

PUBLICIDAD

“Pruebas”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada, luego de que el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, advirtiera que continuarán las acusaciones contra funcionarios mexicanos.

La mandataria aseguró que su Gobierno no protege a nadie, pero sostuvo que cualquier detención en México debe cumplir con la legislación nacional.

PUBLICIDAD

“Lo he dicho yo muy claramente: no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana”, afirmó.

Sheinbaum dijo que, hasta ahora, Estados Unidos no ha enviado elementos suficientes para proceder contra mexicanos señalados y criticó que, en uno de los casos difundidos, la única prueba presentada haya sido una hoja con una anotación de pago.

PUBLICIDAD

La presidenta vinculó el caso con carpetas de investigación en el país y sostuvo que la cooperación bilateral debe ser recíproca.

Al respecto, recordó que México ha entregado a más de 90 personas requeridas por Estados Unidos que estaban en cárceles mexicanas.

PUBLICIDAD

En contraste, dijo que su Gobierno ha pedido a Washington entregar a cerca de cuatro personas vinculadas con casos de contrabando de combustibles, denominado en México ‘huachicol’, y a dos relacionadas con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, sin que hasta ahora haya respuesta.

“Entonces es responsabilidad compartida. Y si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas y aquí se juzga, de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio y de la Constitución”, apuntó.

PUBLICIDAD

Sheinbaum insistió en que la relación con Washington debe mantenerse bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo y confianza mutua.

También rechazó cualquier injerencia o intervención, “menos en asuntos políticos”, aunque afirmó que continúan la comunicación, la colaboración y la coordinación con Estados Unidos. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)