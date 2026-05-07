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Juez de inmigración libera a padres de mexicano enfermo que pidió verlos antes de morir

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Miami (EE.UU.), 7 may (EFE).- Un juez migratorio de Estados Unidos ordenó liberar a los padres de un joven estadounidense que pidió verlos antes de morir debido a que padece un cáncer, informó este jueves a EFE el consulado mexicano de Chicago.

El último deseo de Kevin González, un joven nacido hace 18 años en Chicago y con cáncer terminal, es abrazar por última vez a sus padres que están detenidos bajo custodia migratoria en Arizona, Estados Unidos.

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El caso movilizó a las autoridades de ambos lados de la frontera, mientras Kevin -quien ahora está en México-, junto con familiares y amigos, lanzó un urgente llamado de auxilio humanitario. EFE

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