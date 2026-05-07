Johnny Cardoso sufre un esguince y dice adiós a la temporada con el peligro de perderse el Mundial

El centrocampista estadounidense del Atlético de Madrid, Johnny Cardoso, no pudo completar la sesión de entrenamiento de este jueves con el equipo colchonero tras sufrir un esguince de alto grado que le imposibilitará estar disponible para lo que resta de curso con la incógnita de su participación en el Mundial.

"Cardoso no pudo completar la sesión de entrenamiento tras sufrir un traumatismo en el tobillo derecho. Los servicios médicos le han realizado pruebas y el parte médico ofrecido indica que el centrocampista sufre un esguince de alto grado en el tobillo derecho", informó el club.

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De esta forma, el estadounidense, que "realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio", se perderá los cuatro partidos de LaLiga EA Sports que le restan al conjunto colchonero. Además, es duda para acudir al Mundial de este verano, que comienza el 11 de junio. "La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", concluyó el comunicado.