Agencias

Impacta un proyectil dentro de la sede del contingente italiano de la FINUL en Líbano sin causar heridos

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El Ministerio de Defensa de Italia ha informado este jueves de que un cohete ha impactado dentro de la base de Shama, sede del contingente italiano de la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), si bien no ha habido que lamentar heridos ni daños graves.

"No se han registrado heridos entre el personal italiano, solo daños leves a un vehículo militar", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales, agregando que el ministro de Defensa, Guido Crosetto, está en contacto con las pertinentes autoridades militares "para seguir la evolución de la situación".

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La cartera de Defensa italiana ha detallado además que se ha abierto una investigación para "evaluar con precisión la procedencia del cohete, así como la dinámica del incidente", registrado en la tarde de este jueves, sin dar más detalles sobre lo sucedido.

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares --unos 650 de ellos españoles-- dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, así como a acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul.

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