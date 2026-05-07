El Polisario condena la visita del embajador de EEUU a Dajla, en Sáhara Occidental

El Frente Polisario ha manifestado este jueves su condena y "grave preocupación" por la visita realizada en la víspera por el embajador de Estados Unidos en Marruecos, Duke Buchan, a la ciudad de Dajla, en la zona ocupada de Sáhara Occidental, considerando que afecta negativamente al "proceso de paz".

"Esta acción constituye una violación del estatuto internacional del territorio, que sigue sometido a un proceso de descolonización bajo la responsabilidad de Naciones Unidas. Vulnera el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, blanquea una ocupación ilegal y envalentona a Marruecos, la potencia ocupante, para proseguir sus intentos de imponer por la fuerza un hecho consumado en el Sáhara Occidental ocupado", ha señalado el Polisario, en un comunicado recogido por la agencia de noticias saharaui SPS.

PUBLICIDAD

La visita del representante estadounidense en Rabat "de ninguna manera contribuye a crear el clima necesario para mantener la confianza en las conversaciones en curso sobre el Sáhara Occidental --impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos y la ONU--, ha considerado, antes de advertir de que "afecta negativamente al proceso de paz", por lo que "espera que tales acciones cesen".

Por otra parte, ha recalcado que pese a "las posiciones" de Washington de los últimos años respecto a la disputa con Marruecos, el Polisario ha "cooperado hasta ahora de buena fe con los esfuerzos estadounidenses para relanzar el proceso de paz en el Sáhara Occidental". "Sin embargo, no esperaba que Estados Unidos adoptara esta acción inamistosa que solo sirve para alentar a Marruecos, la potencia ocupante, a mostrar una mayor intransigencia y bloquear todas las vías que conduzcan a una solución justa y duradera", ha señalado.

PUBLICIDAD

El embajador estadounidense realizó este miércoles su primera visita a Dajla, que calificó de "increíble" en sus redes sociales. "He podido ver a nuestros magníficos militares trabajando codo con codo con sus homólogos marroquíes para prestar asistencia médica a los residentes locales. Los profesionales sanitarios de la Guardia Nacional de Utah son de primera categoría. El futuro se presenta prometedor aquí, en Marruecos", señaló.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó a finales de octubre del pasado año una resolución prorrogando un año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), al haber dado 'luz verde' a una resolución presentada por Estados Unidos que apoya el plan de autonomía marroquí para este territorio.

PUBLICIDAD

La antigua colonia española de Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego-dado por roto en noviembre de 2020- con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.