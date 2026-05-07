El embajador de EEUU felicita al equipo de la NASA en Robledo de Chavela (Madrid) por su papel "fundamental" en Artemis

El embajador de Estados Unidos, Benjamín León Jr., ha felicitado al equipo del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid (MDSCC por sus siglas en inglés) ubicado en el municipio madrileño de Robledo de Chavela, por su papel "fundamental" en el éxito de la misión Artemis II de la NASA.

Según ha explicado la embajada norteamericana en un comunicado recogido por Europa Press, León ha sido informado de la "capacidad de comunicaciones única" de las instalaciones españolas --que operan junto con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-- así como de los "avances científicos logrados durante Artemis II".

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Esta enclave, uno de los tres que forman la Red del Espacio Profundo (DSN por sus siglas en inglés) de la Agencia Espacial estadounidense, sirvieron de estación principal para los ajustes que se realizaron durante el viaje de ida a la Luna de la nave Orión y coordinaron la corrección de trayectoria en su regreso a la Tierra.

El cónsul ha agradecido su aportación para probar "con éxito" la comunicación óptica por láser para transferir 500 gigabytes de datos que incluyeron las fotografías de la cara oculta de la Luna. "Este avance representa un salto cualitativo respecto a las comunicaciones tradicionales por radiofrecuencia que será de gran utilidad para futuras misiones, incluida la Base Lunar que planea la NASA", ha informado el consulado.

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León ha asegurado que los preparativos para Artemis III "ya están en marcha" con "la fecha de conclusión estimada para antes de finales de 2027", y ha destacado que el enclave español será "una pieza esencial" para la exploración del "espacio profundo y el avance científico de la humanidad".