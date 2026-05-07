El CAC-40 baja un 1,17 % arrastrado por las caídas de Bouygues, Engie y TotalEnergies

París, 7 may (EFE).- El índice CAC 40 de la Bolsa de París cerró este jueves con una caída de 1,17 %, hasta los 8.202,08 puntos, arrastrado principalmente por las pérdidas de Bouygues, Engie y TotalEnergies.

El principal indicador parisino, en el que cambiaron de manos hoy títulos por valor de 4.876 millones de euros, corrigió parte de las ganancias obtenidas el miércoles, cuando avanzó cerca de 3 %, aunque todavía acumula un alza superior al 1 % en lo que va de semana.

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Los mercados siguieron atentos a las informaciones difundidas por el medio estadounidense Axios sobre la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que está impulsando a la baja el precio del barril de brent.

El grupo Bouygues encabezó las pérdidas con un descenso de 3,66 %, pese a presentar un resultado trimestral operativo corriente superior a lo esperado gracias al desempeño de su filial de servicios multitécnicos Equans. Sin embargo, el mercado penalizó una facturación trimestral de 12.200 millones de euros, por debajo de lo previsto por los analistas.

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Entre los títulos que terminaron en rojo la jornada destacan también las acciones de TotalEnergies, que cedieron cerca de 2 %, y los de Engie (-2,58 %), tras publicar hoy resultados trimestrales inferiores a los del año anterior, aunque mantuvo su previsión de beneficio neto recurrente anual entre 4.600 y 5.200 millones de euros.

Los mejores resultados los protagonizaron hoy títulos del mundo del lujo y la moda, como Hermes (1,82 %), Kering (1,46 %) y LVMH (0,91 %). El grupo automovilístico Renault (1,43 %) también firmó un buen desempeño bursátil este jueves. EFE

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