Batalla: "El barrio pequeño ha llegado a un lugar donde unos gigantes no han podido"

Redacción deportes, 7 may (EFE).- Augusto Batalla, portero argentino del Rayo Vallecano, se mostró "feliz" por acceder a la final de la Liga Conferencia, en la que se medirán al Crystal Palace inglés, y dijo que este triunfo demuestra que el "barrio pequeño ha llegado a un lugar donde unos gigantes no han podido".

El Rayo Vallecano, con un gol en la primera parte del brasileño Alemao y el protagonismo destacado de Augusto Batalla, que paró un penalti, venció en el estadio de La Meinau al Estrasburgo (0-1), igual que hizo en la ida en Madrid, y logró una histórica clasificación para la final de la Liga Conferencia.

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"Estoy muy feliz, muy orgulloso y muy realizado por todo lo que conseguimos. Somos todos jugadores relativamente grandes, pasamos muchas cosas juntos y el fútbol nos debía algo. La vida es trabajar para que lleguen estos momentos", dijo Batalla, en declaraciones a Movistar+.

El portero argentino dedicó el triunfo a su familia, que está en Argentina, y a "toda la gente" que creyó en él cuando nadie creía.

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"Lo dimos todo y nos vemos en Leipzig. El barrio pequeño ha llegado a un lugar donde unos gigantes no pudieron. Estamos muy contentos por estar en una final. A mi me ha tocado jugar algunas pero esta es la más especial. Hoy jugamos de una manera increíble y a veces está bueno decirlo", concluyó.