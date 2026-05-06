Trump dice que en Venezuela bailan "en las calles" por el dinero que entra del petróleo

Washington, 6 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que la gente en Venezuela está "bailando en las calles" por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país suramericano y aseguró que esta semana se reunió con los presidentes de las principales compañías petroleras estadounidenses en la Casa Blanca.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump elogió la relación con Venezuela y aseguró que la gente está "bailando" en Caracas porque está "entrando mucho dinero" derivado de los negocios petroleros que han comenzado a concretarse con diversas compañías cuatro meses después de la captura del expresidente, Nicolás Maduro.

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El mandatario añadió que el martes por la noche cenó con los presidentes de las principales petroleras estadounidenses, entre ellas ExxonMobil y Chevron, y aseguró que todas están interesadas en operar en ese país suramericano.

El pasado 1 de mayo, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, aseguró en una entrevista con la cadena CNBC que está evaluando posibles inversiones en Venezuela con los cambios de las regulaciones energéticos y términos contractuales impulsados por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez con la venia de la Administración Trump en los últimos meses.

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Las declaraciones del director del gigante petrolero basadi en Irving, Texas, representan un cambio de postura, ya que meses atrás durante una serie de encuentros en la Casa Blanca había asegurado que invertir en Venezuela aún no era viable.

Previo a las declaraciones optimistas de Trump en el Despacho Oval, su Administración anunció el martes la concesión de una licencia que permite a distintas entidades comenzar a asesorar al Gobierno de Venezuela y su petrolera nacional PDVSA para la restructuración de su deuda, como una nueva relajación de sanciones a favor de Caracas.

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La semana pasada, el Gobierno de Rodríguez, firmó dos nuevos acuerdos en materia energética con las estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, tras la llegada de una delegación de la Casa Blanca a Caracas para anunciar progresos en este sector.

Rodríguez explicó que estos nuevos acuerdos incluyen campos en el estado Anzoátegui (noreste), Monagas (este), así como en Barinas (oeste), para la explotación petrolera y de gas asociado "y que ese gas pueda servir de impulso para el sistema eléctrico venezolano".

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De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado. EFE