Swinney confía en una mayoría absoluta de cara a nuevo referéndum independencia en Escocia

Glasgow (R.Unido), 6 may (EFE).- El ministro principal de Escocia, John Swinney, confía en lograr una mayoría absoluta para su Partido Nacional Escocés (SNP) en las elecciones regionales del jueves, que le permita reactivar el camino hacia un nuevo referéndum de independencia, siguiendo el precedente de 2011.

En una entrevista con EFE durante la recta final de la campaña, el líder nacionalista defendió que aquel resultado electoral de 2011, con 69 escaños de 129 -cuatro por encima de la mayoría absoluta- abrió la puerta a la consulta de 2014, en la que el 55 % de los votantes rechazó la independencia, y que un escenario similar podría repetirse ahora.

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"Ese es el reto que tenemos en los últimos días de campaña: movilizar apoyos para que Escocia tenga una mayoría del SNP en el Parlamento que garantice que pueda elegir su futuro constitucional", afirmó.

Nacido en Edimburgo hace 62 años y con más de cuatro décadas en el partido, Swinney fue ministro de Finanzas en el Gobierno de Alex Salmond (2007-2014) y viceministro principal con Nicola Sturgeon (2014-2023). Desde 2024 lidera el SNP tras la dimisión de Humza Yousaf, en un contexto de crisis interna en la formación.

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El dirigente, que este jueves cumple dos años desde que el Parlamento lo confirmó como ministro principal, ha recorrido Escocia durante la campaña centrando su mensaje en los problemas cotidianos y en su programa electoral, acompañado en algunos actos por su hijo menor, Matthew, de 15 años.

Swinney evitó concretar qué pasos daría si el Gobierno británico vuelve a rechazar la celebración de un referéndum, como ya ocurrió en 2022 cuando el Tribunal Supremo británico rechazó la legalidad de una consulta decidida unilateralmente por Escocia.

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Apremiado para que ofrezca una respuesta, Swinney se limitó a afirmar que "la voluntad democrática del pueblo de Escocia debe ser respetada".

"El jueves tenemos la oportunidad de hacerlo, y eso es lo que el voto por el SNP ofrece al pueblo de Escocia", añadió.

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El líder nacionalista evita así detallar los pasos a seguir si Londres vuelve a bloquear la consulta, en una estrategia centrada en reforzar el mandato político más que en fijar un calendario inmediato.

En materia energética, Swinney defendió que Escocia siga dependiendo del petróleo y el gas "durante algunas décadas", en un momento de debate político en el Reino Unido sobre el futuro de la explotación de hidrocarburos del mar del Norte -es decir, en aguas escocesas-, y planteó que cualquier nuevo desarrollo debe evaluarse en función de su impacto ambiental y de la seguridad energética.

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"Seguiremos utilizando petróleo y gas durante décadas, pero cualquier desarrollo debe evaluarse en términos de impacto ambiental y seguridad energética", explicó.

El líder del SNP también se refirió a la reciente decisión de Estados Unidos de retirar los aranceles al whisky escocés, una medida que atribuyó en parte a las gestiones del Gobierno de Escocia.

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"Obviamente, celebro la decisión del presidente Trump de levantar los aranceles al whisky escocés, que se logró gracias a la presión constante del Gobierno escocés", afirmó. De hecho, explicó que mantuvo una llamada con el presidente estadounidense tras conocerse la decisión de suspender los aranceles.

Sin embargo, la oposición pone en duda el papel de Swinney, y acusa al Gobierno escocés de atribuirse méritos que corresponden a Londres y a la intervención del rey Carlos III.

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"El presidente Trump dejó claro que la propuesta que presenté influyó significativamente en su decisión, y me alegra haber hecho el esfuerzo necesario para asegurar que los intereses de Escocia estuvieran protegidos cuando el Gobierno británico no lo hizo", insistió el nacionalista.

A un día de las elecciones, Swinney centra su mensaje en movilizar al electorado independentista, en un contexto en el que las encuestas sitúan al SNP como primera fuerza. El resultado determinará la composición del Parlamento escocés y la viabilidad del proyecto independentista en los próximos años.

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Susana Blaya