Naviera del crucero con hantavirus prepara cuarentena y cribado antes de viajar a Canarias

Bruselas, 6 may (EFE).- La naviera Oceanwide Expeditions, que opera el crucero varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus, informó este miércoles de que mantiene conversaciones con las autoridades sobre los procedimientos de cuarentena y cribado de los pasajeros y fecha de llegada de cara a un eventual atraque del barco en Canarias.

"En esta fase, el destino previsto del MV Hondius tras el traslado médico, si se completa con éxito, son las Islas Canarias", indicó Oceanwide Expeditions en un comunicado.

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La operadora turística agregó en ese último boletín que "mantiene conversaciones estrechas y continuas con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros, y un calendario preciso".

"En este momento no podemos confirmar los detalles del viaje posterior de los pasajeros. Esto depende del asesoramiento médico y del resultado de estrictos procedimientos de cribado", añadió.

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La naviera mantiene un estrecho contacto con las autoridades locales e internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio español de Sanidad ha designado la isla atlántica de Tenerife como punto de referencia para la atención médica que pueda necesitar el crucero afectado por un brote de hantavirus, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad.

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El buque Hondius permanece fondeado frente a la costa de Cabo Verde y todavía no se ha producido el traslado previsto de tres personas afectadas por el virus y que necesitan atención médica desde la embarcación a aeronaves especializadas.

"Está previsto que tenga lugar esta mañana, hora local de Cabo Verde. Una vez a bordo de las aeronaves, estas personas, dos de las cuales presentan síntomas agudos, serán trasladadas a instalaciones médicas y de cribado", indicó la compañía.

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La tercera persona afectada "está estrechamente vinculada con el pasajero que falleció a bordo" el 2 de mayo, añadió Oceanwide Expeditions, que precisó que compartirá los "detalles exactos una vez que se haya producido el traslado previsto".

En paralelo, dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas, que se encuentran actualmente de camino desde los Países Bajos, "embarcarán en el Hondius y permanecerán con el buque tras su prevista salida de Cabo Verde, siempre que las tres personas sean trasladadas con éxito".

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"Otro profesional médico se encuentra ya a bordo", agregó la operadora.

Ginebra, 6 may (EFE).- El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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La identificación fue posible gracias a una muestra tomada mediante PCR de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

La información fue comunicada de inmediato a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a la OMS, indicó HUG, una de las instituciones médicas más prestigiosas en el país.

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El crucero de lujo partió de Argentina y a principios de abril un pasajero neerlandés presentó síntomas, tras lo que falleció el día 11.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica), pero murió en los servicios de emergencia de un hospital de esa ciudad.

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Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, falleció el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

El Ministerio de Sanidad español ha designado la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, como lugar para que reciba atención médica el pasaje y la tripulación del MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad.

También será atendido en Tenerife el médico de a bordo, que será evacuado en avión en breve hasta un hospital tinerfeño.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó el martes de que preparaba la evacuación de tres enfermos que requieren atención médica urgente, y destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, en ese proceso.

Las autoridades de Cabo Verde confirmaron este miércoles que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos, pues no permiten que el buque atraque.