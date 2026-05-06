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Más de un millar de personas son evacuadas en Cheboksari tras ataque ucraniano mortal

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Moscú, 6 may (EFE).- Más de 1.000 personas fueron evacuadas a albergues temporales debido al ataque mortal de Ucrania contra Cheboksari, capital de la región rusa de Chuvashia, que tuvo lugar el martes, informaron hoy las autoridades locales.

"El ataque masivo de ayer dañó 40 edificios y varias instalaciones sociales, incluyendo escuelas, jardines infantiles y una escuela de electromecánica", escribió el gobernador local, Oleg Nikoláyev, en MAX, el Telegram ruso.

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Previamente, las autoridades habían informado de 28 edificios dañados en los que viven unas 8.500 personas.

Para paliar las consecuencias del ataque masivo, en Chuvashia fue declarado el estado de emergencia.

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El martes, Nikoláyev confirmó dos muertos y 32 heridos en el ataque ucraniano con drones y misiles contra Cheboksari, a unos 600 kilómetros al este de Moscú.

Anteriormente, el popular canal de Telegram Baza contó hasta dos muertos y otras 34 personas heridas en los ataques con drones y misiles de crucero que impactaron contra edificios residenciales y una planta del Instituto de Investigación de Ingeniería de Relés. EFE

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