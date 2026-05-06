La contratación de un socio de Trump para restablecer lazos con Birmania suscita críticas

Bangkok, 6 may (EFE).- La contratación del lobista Roger Stone, próximo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "restablecer" las relaciones entre el gobierno militar de Birmania y Estados Unidos ha suscitado las críticas de activistas, cuando los militares golpistas buscan un mayor reconocimiento internacional.

Stone, quien en 2020 recibió un indulto por parte del presidente estadounidense que evitó que entrara en prisión, figura desde finales de abril en una lista del Departamento de Justicia de EE. UU. en la que queda registrado como representante del Ministerio de Información birmano, con un salario de 50.000 dólares mensuales, según el portal oficial.

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El formulario de registro indica que Stone prestará servicios para "reconstruir las relaciones entre Birmania y Estados Unidos centrándose en el comercio, los recursos naturales y la ayuda humanitaria".

El mismo documento precisa que las actividades del lobista, contratado a través de la consultora DCI Group, incluyen "actividades políticas".

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Desde el golpe de Estado perpetrado por los militares en febrero de 2021, el Ejército de Birmania y sus mandos, incluido el líder golpista Min Aung Hlaing, han recibido sanciones por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros países, por su sangrienta represión contra los opositores.

El fichaje de Stone llega tras el reciente nombramiento de Min Aung Hlaing como presidente del gobierno militar dentro de la pretendida transición política del régimen castrense tras las elecciones organizadas entre diciembre y enero, celebradas en un clima de represión y que carecieron de oposición representativa.

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El grupo activista Justice For Myanmar (JFM), que en 2025 fue reconocido por la fundación sueca Right Livelihood con el denominado premio Nobel Alternativo, denunció que Stone y DCI "se benefician de una junta militar con fuertes sanciones que comete crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad con total impunidad".

JFM acusa a Stone de trabajar en beneficio de las empresas estatales de recursos naturales con las que los militares birmanos "financian sus crecientes ataques contra escuelas, iglesias, monasterios y hospitales", dijo el martes a EFE.

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El uso de grupos de presión para tratar de ganarse el favor de Washington ha sido una práctica habitual de algunos de los regímenes castrenses que gobernaron Birmania durante medio siglo (entre 1962 a 2011).

Stone fue condenado en febrero de 2020 a 40 meses de prisión por obstaculizar una investigación del Congreso sobre si la primera candidatura electoral de Trump conspiró junto a Rusia. Sin embargo, no entró en prisión al recibir en diciembre de ese año un indulto presidencial.

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El lobista, quien ejerció de asesor de Trump durante su campaña presidencial en 2016, azuzó en las redes sociales las teorías de fraude tras la derrota de Trump en las elecciones de 2020 y se le ha relacionado con algunos de los grupos extremistas que participaron en enero de 2021 en el asalto al Capitolio. EFE