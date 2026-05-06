Irán estudia la propuesta estadounidense mientras Trump amenaza con más ataques

Teherán, 6 may (EFE).- Irán afirmó este miércoles que sigue evaluando la propuesta de Estados Unidos para sellar un acuerdo de paz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de que, si Teherán no acepta su plan, atacaría al país con mayor intensidad que antes.

"La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní", declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia ISNA.

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Al mismo tiempo, Trump afirmó en su red Truth Social que "si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán".