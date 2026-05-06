Agencias

Irán estudia la propuesta estadounidense mientras Trump amenaza con más ataques

Guardar

Teherán, 6 may (EFE).- Irán afirmó este miércoles que sigue evaluando la propuesta de Estados Unidos para sellar un acuerdo de paz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de que, si Teherán no acepta su plan, atacaría al país con mayor intensidad que antes.

"La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní", declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia ISNA.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, Trump afirmó en su red Truth Social que "si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán".

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El líder nacionalista galés descarta un referéndum de independencia aun si gana elecciones

Infobae

¿Cuál ha sido la progresión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius?

Infobae

Seleccionador español confía en que Lamine Yamal y Nico Williams "van a estar" en Mundial

Infobae

El mayor corte eléctrico de este miércoles en Cuba apagará a la vez el 55% de la isla

Infobae

La Policía mata en Sudáfrica a tres sospechosos de atacar con bomba un cajero automático

Infobae