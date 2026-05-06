Irán crea un organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz

Teherán, 6 abr (EFE).- Irán ha creado un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, la estratégica vía por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de su bloqueo por parte de la República Islámica como respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

La autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz, informó la televisión estatal Press TV.

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“Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz”, indicó el canal estatal.

Press TV no ofreció más detalle acerca del funcionamiento del organismo más allá de proporcionar una dirección de correo electrónica para contactar con el mismo.

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El anuncio de la creación de la PGSA se produce un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informase del inicio de la operación Proyecto Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo de Irán, que lo interpretó como un intento por levantar su cerco al estratégico paso.

Después de que Teherán lanzase ataques contra buques estadounidenses y de Emiratos Árabes, Trump anunció anoche que detenía Proyecto Libertad para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

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La República Islámica bloqueó el estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado la subida de precios de los combustibles.

Irán ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estrecho con la aprobación de un proyecto de ley que ha recibido la luz verde de una comisión parlamentaria y que aún debe ser votada en el hemiciclo.

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A pesar de que la ley no ha sido aprobada, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz. EFE