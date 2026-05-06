0-3. Gremio golea a domicilio a Deportivo Riestra y entra en carrera por los octavos

Buenos Aires, 5 may (EFE).- El Gremio brasileño goleó a domicilio por 0-3 al Deportivo Riestra este martes en un partido de la cuarta jornada del grupo F de la Copa Sudamericana, un resultado que lo deja líder y en carrera por la clasificación a los octavos de final.

Con los tantos de Carlos Vinicius, de penalti (m.30), Amuzu (m.59) y Braithwaite (m.73), el ‘Tricolor Gaúcho’ se impuso frente a un ‘Malevo’ que en la jornada anterior había conseguido el primer triunfo internacional de su historia.

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Tras este resultado, Gremio quedó primero con 7 puntos, Montevideo City Torque suma 6, Deportivo Riestra tiene 4 y Palestino 2, a la espera del duelo entre uruguayos y chilenos por esta cuarta fecha.

En el Estadio Pedro Bidegain, Gremio salió más decidido que su rival a buscar la ventaja en el tanteador que llegó en el minuto 30 cuando Francis Amuzu fue derribado dentro del área por Ángel Stringa; el árbitro Mario Díaz De Vivar sancionó penalti y lo capitalizó Carlos Vinicius.

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En el complemento el local fue por el empate y Jonathan Herrera tuvo un mano a mano que no llegó con comodidad para definir ante la salida de Weverton.

Gremio fue más práctico y en el minuto 59 tras un gol anulado al propio Vinicius llegó el segundo gol del visitante con una buena combinación que terminó con una definición de Amuzu.

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Para definir el partido, una salida en falso del local fue aprovechado por Cristian Pavón, que robó el balón y asistió a Martín Braithwaite, quien puso cifras definitivas al resultado.

En la quinta y penúltima jornada de este grupo F, Deportivo Riestra visitará a Montevideo City Torque el martes 19 de mayo, mientras que el día siguiente Gremio recibirá a Palestino.

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