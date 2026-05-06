Miércoles, 6 de mayo de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Pekín/Teherán - El canciller iraní, Abás Araqchí, visita China, el mayor comprador de petróleo de la República Islámica y uno de sus principales socios, en el marco de una nueva ronda de consultas diplomáticas en medio de las tensiones con Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

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- En medio de la escasez de petróleo derivada de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, las exportaciones de combustible y productos relacionados de China hacia gran parte de sus vecinos del Sudeste Asiático han repuntado, pero los barriles "no son caridad, sino diplomacia" con la que Pekín gana ventaja sobre sus vecinos. (Texto)

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- Se enviará un tema sobre la situación de la industria farmacéutica iraní y la crisis de medicamentos en Irán, donde comienzan a escasear fármacos que además han disparado sus precio. (Texto)

- La embajadora del Líbano ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Caroline Ziadeh, habla sobre la situación en su país en el contexto del conflicto con Israel. (Texto)

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HANTAVIRUS CRUCERO

Nairobi/Bruselas - El Ministerio de Exteriores de Países Bajos prepara, en coordinación con la compañía y las autoridades afectadas, la evacuación de tres personas contagiadas desde el barco en el que se ha detectado un brote de hantavirus y que permanece frente a las costas de Cabo Verde.

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- España se prepara para acoger en Canarias el crucero a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con quien coordina los protocolos para lidiar con los contagios de hantavirus a bordo.

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CLIMA SUPERNIÑO

Miami - Expertos de Estados Unidos prevén un ‘Superniño’ este 2026 que alterará los patrones climáticos a nivel global, ocasionando fuertes lluvias e inundaciones repentinas en la costa oeste y temperaturas más altas en el este, pero que también ejerce como escudo protector de huracanes en el Atlántico.

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PERÚ ELECCIONES

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Lima - El ultraderechista Rafael López Aliaga lidera una nueva protesta contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú tras haber quedado fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que con el 98% escrutado deja paso a segunda vuelta a la conservadora Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez, tras denunciar sin pruebas concretas un fraude sistemático en su contra.

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CUBA VENEZUELA

La Habana - La captura por parte de tropas estadounidenses del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emerge como un parteaguas en las relaciones bilaterales entre Caracas y La Habana, que han pasado de estrechos aliados políticos y económicos a mantener una distancia plagada de silencios e incógnitas.

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CHILE DERECHOS HUMANOS

Alcalá de Henares (Madrid) - El rey de España, Felipe VI, entrega la X edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España al Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile (MMDH).

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R.UNIDO ELECCIONES

Londres - El Reino Unido celebra el jueves unas elecciones para renovar los parlamentos de Escocia y Gales y buena parte de los municipios de Inglaterra en una cita que se prevé muy difícil para el laborismo en el poder en Londres y que pondrá a prueba la capacidad del primer ministro Keir Starmer para seguir al frente del Gobierno.

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- El ministro principal de Escocia, John Swinney, afirma que una mayoría del Partido Nacional Escocés (SNP) en las elecciones del jueves debería traducirse en un nuevo referéndum de independencia y en que el Gobierno británico tendrá que respetar “la voluntad democrática” de los escoceses. Por Susana Blaya

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PANAMÁ DICTADURA

Ciudad de Panamá - El reclamo de justicia y del cumplimiento de los compromisos del Estado con las víctimas de la dictadura militar (1968–1989) ha cobrado una renovada fuerza en Panamá, en medio de denuncias de impunidad, retrasos en las reparaciones y una propuesta de ley que busca garantizar el reconocimiento a estas.

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PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN HUMANIDADES

Oviedo (España) - El jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades anuncia el fallo de este galardón, al que optan 48 candidaturas de 20 nacionalidades, y que en las últimas ediciones ha distinguido al filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han o la historietista y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi.

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EEUU CINE (Entrevista)

Los Ángeles (EE.UU.) - El actor cubano Alberto Guerra regresa a la pequeña pantalla con 'M.I.A.', una serie de suspense sobre el narcotráfico en los Cayos de Florida.

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VALERIA LUISELLI

Barcelona - La escritora mexicana Valeria Luiselli, que participa mañana la inauguración del festival 'En otras palabras', de la Fundación 'La Caixa', habla con EFE de su nueva novela, 'Principio, medio, fin', con una madre y su hija adolescente de viaje por Sicilia durante un verano de vientos impredecibles, repentinas tormentas y volcanes en ebullición.

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AGENDA INFORMATIVA

América

14:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY INDEPENDENCIA.- Conferencia de prensa sobre la presentación de los actos conmemorativos por los 215 años de independencia de Paraguay de la Corona española Museo Casa de la Independencia (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA CINE.- La cineasta colombiana Catalina Santamaría habla en una entrevista con EFE sobre 'Squatters', un documental sobre el fenómeno de los okupas en Nueva York, donde la escasa oferta de vivienda digna llevó a un gran número de extranjeros sin techo a apropiarse de edificios abandonados para convertirlos en sus hogares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Washington.- OEA HAITÍ.- El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, expone ante el organismo los avances de su plan para resolver la crisis de Haití

14:00 GMT.- Washington.- OEA VENEZUELA.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aborda la situación de los presos políticos en Venezuela

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INVERSIONES.- El Instituto de Estadística de México publica los datos de inversión fija bruta de febrero tras una caída de 3,3 % en enero. (Texto)

16:00 GMT.- San Salvador.- EL SALVADOR PRENSA.- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presenta este miércoles en una conferencia de prensa virtual los principales hallazgos del informe sobre la libertad de prensa en el país en 2025. (Texto)

19:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

21:00 GMT.- Nueva York.- RADIOHEAD.- La exposición inmersiva Motion Picture House, basada en el universo visual y sonoro de la era Kid A Mnesia de Radiohead, recorrerá desde 2026 varias ciudades de Norteamérica con una instalación audiovisual de 75 minutos creada por Thom Yorke y Stanley Donwood. (Texto) (Foto)

23:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY ESPAÑA.- Se inicia el primer Festival de Cine Iberoamericano de Asunción con la proyección de la cinta paraguaya Narciso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU VATICANO.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja rumbo a Italia para reunirse el jueves con el papa León XIV y el viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras las tensiones diplomáticas con Donald Trump. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- El actor cubano Alberto Guerra regresa a la pequeña pantalla con un 'M.I.A.', suspense sobre el narcotráfico en los Cayos de Florida que pone de manifiesto la cultura latinoamericana en EE.UU.. "Tenemos que seguir todavía peleando porque las historias donde nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros discursos se cuenten más allá de quién los cuente", indica en una entrevista con EFE (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires - ARGENTINA MIGRACIÓN (Crónica) - Los profesionales de la salud de Venezuela que migraron a Argentina en los últimos años han logrado integrarse al sistema sanitario de su nuevo país, en muchos casos cubriendo cargos vacantes en provincias alejadas de la capital, con roles determinantes en la atención primaria de hospitales públicos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- ISRAEL CENTROAMÉRICA.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, inicia este miércoles en Panamá un viaje de cuatro días a Centroamérica que lo llevará también a Costa Rica, donde asistirá el viernes a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- COSTA RICA GOBIERNO.- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, terminará el próximo viernes su mandato de 4 años que estuvo marcado por buenas cifras económicas, su cercanía con Estados Unidos y enfrentamientos con el Poder Judicial, el Legislativo y la prensa crítica de su gestión. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- OPENAI JUICIO.- El juicio contra OpenAI encara el séptimo día de sesiones tras la declaración del cofundador de la tecnológica Greg Brokman y a la espera de la comparecencia de Sam Altman, otrora amigo de Elon Musk, quien lo ha demandado directamente, junto a la compañía, por supuestamente engañarlo. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a EEUU para participar en la Conferencia Global del Instituto Milken, que reúne a referentes del ámbito financiero, tecnológico y de las políticas públicas para debatir sobre los principales desafíos globales. (Textos) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS DESPLAZAMIENTO.- La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Honduras, Kathryn Lo, advierte en entrevista con EFE del impacto del desplazamiento interno forzado, un fenómeno reconocido desde 2013 y que ha obligado a 423.845 personas a abandonar sus hogares por la violencia de grupos armados, pandillas o maras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guatemala.- GUATEMALA SEGURIDAD.- Ciudad de Guatemala - El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz Ramos, asegura en una entrevista con EFE que el Ejército del país centroamericano atraviesa un proceso de transformación orientado a profesionalizar la institución y, fundamentalmente, evitar la infiltración del crimen organizado en sus filas. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El elenco de la película mexicana Deseo, protagonizada por Ludwika Paleta y José María Yazpik, realizan una conferencia de prensa para anunciar el estreno de este thriller. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto de Estadística y Geografía de México presenta el registro administrativo de vehículos ligeros de abril (Texto)

Sao Paulo.- SMARTFIT RESULTADOS.- Smartfit, la mayor cadena de gimnasios de América Latina, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026 (Texto)

Europa

07:00 GMT.- Bruselas.- NUCLEAR ALMARAZ.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo vota el informe sobre su misión a la central nuclear de Almaraz. (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- La relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, visita el Guernica de Pablo Picasso en el Museo Reina Sofía y atiend a los medios. (Texto)

08:00 GMT.- Berlín.- UE BCE.- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, participa en una conferencia sobre la independencia de la banca central organizada por el Instituto Kiel.

08:00 GMT.- Bruselas.- ESPAÑA MIGRACIÓN.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate la regularización de migrantes en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- El Reino Unido celebra mañana unas elecciones para renovar los parlamentos de Escocia y Gales y buena parte de los municipios de Inglaterra . (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Glasgow.- R.UNIDO ELECCIONES ESCOCIA.- El ministro principal de Escocia, John Swinney, afirma que una mayoría del Partido Nacional Escocés (SNP) en las elecciones del jueves debería traducirse en un nuevo referéndum de independencia y en que el Gobierno británico tendrá que respetar “la voluntad democrática” de los escoceses. Por Susana Blaya (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:05 GMT.- Estocolmo.- SUECIA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de viaje oficial en Suecia, donde es recibido por el rey Gustavo y la reina Silvia y se reúne con el primer ministro del país nórdico, Ulf Kristersson. (Texto) (Foto)

09:30 GMT.- Alcalá de Henares (Madrid).- CHILE DERECHOS HUMANOS.- El rey de España, Felipe VI, entrega la X edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España al Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile (MMDH). (Texto)

10:00 GMT.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica las cifras de la inflación para sus países miembros y para los grandes emergentes.

10:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Portugal publica las estadísticas de empleo del primer trimestre de 2026.

11:00 GMT.- Madrid.- MODA LATINOAMERICANA.- Madrid acoge una nueva edición de Fashion Week Latam, la pasarela de moda latinoamericana, en la que este año participan diseñadores de Nicaragua, México y Colombia. (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA EXTERIORES.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, participa en una conferencia de la Fundación Konrad-Adenauer sobre el papel de Alemania en la política internacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL ENERGÍA.- Presentación del informe 'Estudio del impacto de las energías renovables en Portugal', elaborado por la Asociación Portuguesa de Energías Renovables (APREN).

13:15 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ISRAEL.- La presidenta de la Cámara Baja de Alemania, Julia Klöckner, se reúne con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. (Foto)

13:35 GMT.- Bruselas.- UE REGIONES.- Sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE. Edificio Paul-Henri Spaak, Bruselas (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:05 GMT.- Bruselas.- UE REGIONES.- La presidenta de Extremadura, María Guardiola, presenta un informe en el Comité de Regiones de la UE sobre los fondos europeos de desarrollo regional y de cohesión para el próximo marco presupuestario europeo. Edificio Paul-Henri Spaak, Rue Wiertz 60 (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Bruselas.- ESTADO DERECHO.- La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo escucha las conclusiones de la misión de su grupo sobre Estado de derecho a Madrid a principios de 2026

15:20 GMT.- Düsseldorf.- ALEMANIA EMPRESAS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso con motivo del Día del Empresariado de Renania del Norte-Westfalia en la Rheinterrasse de Düsseldorf. (Texto)

16:00 GMT.- Madrid.- UCRANIA GUERRA.- Rueda de prensa en la embajada de Ucrania en España con representantes de la red parlamentaria global «United for Ukraine». (Texto)

17:20 GMT.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, da una entrevista al programa ¿Qué ahora? de la segunda cadena de la televisión pública, ZDF, con motivo del año que cumple en el Gobierno. (Texto) (Foto)

17:30 GMT.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- La relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, participa en una charla con la actriz Aitana Sánchez-Gijón, el actor y escritor Carlos Bardem y la periodista y escritora Olga Rodríguez. (Texto)

19:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO CINE.- El Instituto de Cine Británico (BIF) premia al director Guillermo del Toro por su excepcional carrera. (Texto)

París.- G7 COMERCIO.- Los ministros de Comercio del G7 se reúnen en París para abordar cómo mejorar la resilencia de las cadenas de valor para los minerales críticos, superar el desafío de los pequeños paquetes en el comercio internacional y luchar contra las prácticas económicas que no se ajustan a las reglas del mercado y que conducen a un exceso de capacidad industrial global. (Texto) (Foto)

Ankara.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Se celebra en Ankara una nueva sesión del juicio contra el principal partido opositor de Turquía, el socialdemócrata CHP, por supuestos amaños en su congreso de 2023, cuestionando la legitimidad de la actual cúpula.

Oslo.- NORUEGA MONARQUÍA.- Un juzgado de Oslo celebra una vista para decidir si Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, puede cumplir su prisión preventiva en casa portando una tobillera electrónica. (Texto)

Leipzig.- FORO TRANSPORTE.- Foro Internacional de Transporte (ITF) en la ciudad alemana de Leipzig, en la que participa el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno español, Óscar Puente. (Hasta el día 8) (Texto)

Astaná.- KAZAJISTÁN AUSTRIA.- Ministra Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria, Beate Meinl-Reisinger, visita Kazajistán.

Ginebra.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- La embajadora del Líbano ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Caroline Ziadeh, habla sobre la situación en su país en el contexto del conflicto con Israel. (Texto)

Roma.- ITALIA PORTUGAL.- El presidente de Portugal, António José Seguro, realiza una visita oficial a Italia el 6 y 7 de mayo. Durante ese viaje tiene previsto reunirse en Roma con su homólogo, Sergio Mattarella, e intervenir durante la ceremonia del 50 aniversario del Instituto Universitario Europeo, en Florencia.

Roma.- ITALIA CINE.- Roma celebrará del 6 al 10 de mayo de 2026 la 19º edición de "La Nueva Ola - Festival de Cine Español y Latinoamericano", una cita que busca reunir en la capital italiana la producción cinematográfica iberoamericana más destacada de la temporada.

París.- PERIODISTAS CONGRESO.- Congreso mundial del centenario de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con debates sobre el derecho internacional y la libertad de prensa, el impacto de la inteligencia artificial, la cobertura del cambio climático, la falta de estabilidad en la profesión, los derechos de autor o la igualdad de género.

Madrid.- DÍA CONTRASEÑA.- Cualquier servicio o aplicación de internet aconseja antes de validar una contraseña crear una clave robusta, que sea larga, que incorpore mayúsculas y minúsculas, signos raros y números, y todos los expertos alertan de que son la principal 'puerta de entrada' de los ciberataques, pero las peores contraseñas del mundo siguen, un año más, encabezando los ranking de las más usadas. (Texto)

Oriente Medio

07:00 GMT.- Túnez.- TÚNEZ DERECHOS.- Protesta en apoyo a la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH), histórica organización recientemente suspendida por las autoridades, por un período de un mes. Frente al Tribunal de Primera Instancia de Túnez (Texto)

09:00 GMT.- Túnez.- TÚNEZ DDHH.- Rueda de prensa de la Coordinadora Nacional para la Liberación de los Presos Políticos en Túnez. Sede del Partido Republicano (Texto)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Los ataques estadounidenses e israelíes contra la industria farmacéutica iraní y el bloqueo de los puertos del país persa están provocando una crisis de medicamentos en Irán, donde comienzan a escasear fármacos que además han disparado sus precio. (Texto)

África

Isiolo.- KENIA CONTAMINACIÓN.- Un tribunal keniano celebra una audiencia para establecer la hoja de ruta procesal para una demanda colectiva contra la multinacional petrolera y gasística británica BP, acusada de vertir residuos tóxicos durante décadas que contaminaron el agua potable en el norte de Kenia.

11:00 GMT.- Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La oficina regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS) da una rueda de prensa virtual para presentar el informe "Estado del personal sanitario en África 2026". (Texto)

Asia

Tokio.- BOLSA TOKIO.- La Bolsa de Tokio no opera por la llamada "semana dorada", y no retomará su actividad hasta el 7 de mayo.

Pekín.- CHINA BANGLADÉS.- El ministro de Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, realiza una visita oficial a China. (Texto)

Cebú.- ASEAN CUMBRE.- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra hasta el 9 de mayo su 48ª cumbre en Filipinas, país que ostenta este año la presidencia rotatoria del grupo.

Bangkok.- IRÁN GUERRA.- Bangkok/Pekín.- En medio de la escasez de petróleo derivada de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, las exportaciones de combustible y productos relacionados de China hacia gran parte de sus vecinos del Sudeste Asiático han repuntado, pero los barriles "no son caridad, sino diplomacia".

Pekín.- IRÁN GUERRA.- El canciller iraní, Abás Araqchí, visita Pekín en el marco de una nueva ronda de consultas diplomáticas en medio de las tensiones con Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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