Un tribunal israelí prorroga seis días la detención del activista brasileño Thiago Ávila

Ashkelón (Israel), 5 may (EFE).- El Tribunal de Magistrados de Ashkelón (Israel) prorrogó este martes otros seis días la detención del activista brasileño Thiago Ávila, de la Flotilla Global Sumud, a quien las autoridades israelíes acusan de delitos de terrorismo tras ser arrestados en aguas internacionales el jueves pasado.

El juez decidió extender su privación de libertad durante seis días más, después de haber sufrido otra prórroga de su arresto el pasado domingo, debido a que se trata de una "investigación complicada", con base para continuar las pesquisas, pero que también enfrenta "interferencias y destrucción de pruebas", según dijo una abogada del centro legal Adalah a EFE.

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Adalah, que representa a Ávila y al activista palestino-español Saif Abukeshek en Israel -este último también acusado de delitos de terrorismo-, informó que la vista del brasileño duró aproximadamente media hora y que había sido un representante del Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí) quien había solicitado la nueva prórroga de seis días. EFE

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