Smotrich desata la polémica al decir que formar gobierno con un partido árabe fue peor que los ataques del 7-O

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha protagonizado este martes una nueva polémica al afirmar que la decisión del ex primer ministro Naftali Bennett de encabezar en 2021 un gobierno que incluyó a un partido árabe supuso un error "mucho más grave" que los fallos de seguridad durante los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.

Smotrich ha sostenido en una entrevista concedida a la emisora Radio 103FM, en la que ha sido preguntado cuál fue una calamidad mayor, si el anterior Ejecutivo --con participación del partido árabe Raam-- o el 7 de octubre, que "desde luego, la formación del Gobierno con (el líder de la citada formación) Mansur Abbas".

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Así, ha manifestado que el 7 de octubre de 2023 fue "un error táctico" que ha de ser investigado y ha recalcado que, por contra, el acuerdo de coalición fue algo meditado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "Alguien que vendió conscientemente al Estado de Israel a sus enemigos... es algo mucho más grave que alguien que erró, falló, fracasó", ha explicado.

"Un político que mintió, robó, traicionó sus valores, socios y promesas, y vendió el país a partidarios del terrorismo, asesinó la democracia y la confianza pública en el sistema político y en el sionismo, cometió algo mil veces más grave que el mayor fracaso imaginable, que es un fracaso y no un acto deliberado", ha reiterado Smotrich.

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Smotrich no ha hecho sin embargo referencia al hecho de que el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, también intentó alcanzar un acuerdo de coalición con Raam, algo que en parte no fue posible precisamente a su bloqueo a que el partido fuera parte de una coalición entre derechistas y ultraortodoxos, que el propio Abbas no veía con buenos ojos.

Las palabras del ministro han provocado una catarata de condenas desde la oposición, empezando por Bennett, quien ha incidido en que "cualquiera que describa la masacre de 7 de octubre como 'un fallo táctico' se suma a la lista de personas que odian a Israel y niegan la masacre".

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Bennett ha señalado en un mensaje de vídeo que "Netanyahu, Smotrich y su Gobierno intentan con todas sus fuerzas hacer que la gente olvide las atrocidades que tuvieron lugar bajo su vigilancia y su total responsabilidad, como resultado de sus políticas fracasadas, por las que son responsables", según 'The Times of Israel'.

"Cuanto más fracasan, más azuzan la incitación contra mí para borrar su propia desgracia", ha dicho, antes de prometer que "los que niegan la masacre serán enviados" a sus casas en las próximas elecciones, tras la que "se establecerá una comisión estatal de investigación" en caso de que logre hacerse con la victoria.

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En esta línea, el líder de Los Demócratas, Yair Golan, ha manifestado que para Smotrich "una masacre de israelíes es mejor que un Gobierno que no le incluye". "Esto es todo: la vida del Gobierno es más importante para él que la vida de los ciudadanos", ha argüido.

Asimismo, el líder de Yashar, Gadi Eisenkot, ha acusado a Smotrich de usar los ataques como "una herramienta en una campaña desvergonzada" para quitar hierro a los fallos de seguridad durante los ataques. "Si hubieran escuchado las advertencias de profesionales con experiencia, incluso un Gobierno fallido como el suyo pudo evitar el desastre", ha dicho en redes sociales.

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CRÍTICAS DESDE PARTIDOS ÁRABES

Por su parte, el líder de Raam ha subrayado que Smotrich no respeta a las víctimas ni a las familias y que sus palabras son "miserables" e "inmorales". "Incluso en su peor día, el 'Gobierno de cambio' (de Bennett) fue mil veces mejor que el 'gobierno del desastre del 7 de octubre' de Smotrich", ha puntualizado.

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"Para Smotrich, la vida humana no tiene ningún valor, al igual que no lo tiene para los extremistas fanáticos en ningún otro lugar del mundo. Pronto, eso cambiará", ha sostenido.

Unas críticas a las que se ha sumado Ayman Odeh, presidente del partido de mayoría árabe Hadash-Taal, quien ha puntualizado que las palabras de Smotrich "no son importantes", ya que lo importante es la postura de la sociedad de cara a las elecciones.

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Odeh ha hecho hincapié en que "los ciudadanos árabes, junto a los judíos democráticos, harán todo lo posible, simplemente todo lo posible, para evitar que Smotrich, Netanyahu y Ben Gvir --en referencia al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir-- sigan en sus puestos durante otro mandato".

Ante las críticas, Smotrich ha señalado que sus palabras fueron "tergiversadas". "La pregunta que se me hizo y a la que respondí es cuál es el peor acto político, si ir conscientemente a un Gobierno con Hamás --refiriéndose por este nombre al partido Raam-- por sed de honor y poder o estar en un Gobierno que presenció una terrible masacre ante sus ojos, en el que Hamás atacó a Israel y asesinó a miles de personas".

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"Así que sí, acudir a sabiendas a un gobierno con Hamás mientras se miente y se roban votos es el acto político más grave que ha conocido la política israelí", ha reiterado, nuevamente refiriéndose al partido de Abbas por el nombre del grupo islamista palestino, al frente de la Franja de Gaza, objetivo de una cruenta ofensiva israelí en respuesta al 7-O que deja hasta hoy más de 72.600 muertos.

"La masacre perpetrada por Hamás es una de las más terribles que hemos conocido desde el Holocausto, y no hay nada que se le compare", ha manifestado, antes de recalcar que los medios que "intentan sacar de contexto sus palabras y minimizar la masacre" son "unos malvados mentirosos", sin que por ahora Netanyahu se haya pronunciado sobre la polémica.