Rubio dice que quiere hablar con León XIV sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba

Washington, 5 may (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba y que sea distribuida por la Iglesia en el país caribeño, pero subrayo que las autoridades cubanas deben permitir la operación.

Washington, 5 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, restó importancia este martes al hecho de que se fotografío junto al líder del Comando Sur estadounidense ante un mapa de Cuba y a la aparente posibilidad de que Washington prepare una ofensiva militar inminente contra la isla.

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"Cuba se encuentra dentro del Comando Sur. Ya saben, es la parte más cercana", dijo Rubio en una inusual rueda de prensa en la Casa Blanca en la que explicó que la decisión de retratarse con el mapa de Cuba durante su visita al cuartel general del mencionado comando fue simplemente porque había uno en la sala donde se tomó la instantánea.