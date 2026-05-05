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Rahm llega a un pacto con el DP World Tour sobre los torneos que jugará y el pago de multas

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Redacción deportes, 5 may (EFE).- El español Jon Rahm anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el DP World Tour consistente en el pago de las multas que acumulaba con el circuito europeo de golf desde 2024 por su militancia en LIV y en comprometerse a jugar diversos torneos a lo largo de la temporada.

Rahm desveló el pacto en una rueda de prensa en el campo Trump National Golf Club, cerca de Washington D.C., con motivo de la disputa esta semana del séptimo torneo de la temporada de LIV, en el que aseguró que ambas partes han hecho concesiones.

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El acuerdo pone fin al litigio que el ex número uno del mundo entabló con el DP World Tour cuando decidió incorporarse a la liga financiada por Arabia Saudí en 2024, lo que acarreó multas por los torneos que no jugó del circuito europeo al coincidir con los de LIV.

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