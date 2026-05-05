Agencias

Presidente de Canarias: El crucero afectado por hantavirus "debe ser atendido donde está"

Guardar

Bruselas, 5 may (EFE).- El presidente del Gobierno regional de las islas Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes que el buque en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, y regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, de donde es la empresa que opera el crucero.

"Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a Holanda, sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario", dijo Clavijo en Bruselas, donde se reunió con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas.

PUBLICIDAD

El presidente canario señaló que está en contacto constante con la ministra española de Sanidad, Mónica García, quien le ha transmitido que ésta es también su postura, aseguró. EFE

(Vídeo) (Foto)

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Kiev acusa a Egipto de ignorar sus advertencias y aceptar trigo "robado" por Rusia

Infobae

Brasil alerta sobre una "elevada incertidumbre" externa tras su último recorte de tipos

Infobae

El campo europeo prevé perder 39.000 millones por el arancel a fertilizantes importados

Infobae

Ruto pide aplicar el modelo de integración de la UE en los países de África oriental

Infobae

Partidos gobernantes de Portugal proponen crear voluntariado cívico-militar para jóvenes

Infobae