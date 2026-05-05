PP, tras negar Ábalos las mordidas: "Un acusado tiene derecho a mentir en su defensa pero las pruebas están ahí"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles, después de la declaración del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo negando mordidas, que un "acusado tiene derecho a mentir en su defensa" pero ha subrayado que "las pruebas están ahí" y son "concluyentes". Según ha recalcado, "todos" saben que "han robado a manos llenas".

En declaraciones a los medios antes de asistir al desayuno informativo del portavoz del PP, Borja Sémper, organizado por el Foro Nueva Economía, Gamarra ha indicado que "era el sanchismo el que se sentaba en el banquillo al final". "Pedro Sánchez los eligió a todos, y les dio el acceso al poder, a la capacidad de decisión y al dinero. Y ahí lo tenemos", ha enfatizado.

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Al ser preguntada por las declaraciones de Ábalos este lunes descartando esas mordidas, Gamarra ha recordado que "un acusado tiene derecho a mentir en su defensa". "Pero las pruebas están ahí y son demasiado concluyentes. A estas alturas, todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas", ha enfatizado.

Este lunes Ábalos negó en su declaración como acusado en el Tribunal Supremo que recibiera mordidas del empresario Víctor de Aldama y señaló que difiere de los 94.000 euros en diez años sin declarar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye. "Es bastante menos", apostilló.

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SÉMPER CONFÍA "PLENAMENTE" EN LA JUSTICIA

Por su parte, y a preguntas de los medios sobre la corrupción, Sémper ha expresado su respeto "escrupuloso" por los procedimientos judiciales y ha admitido que los políticos hablan "demasiado" de los casos abiertos.

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"Creo que hablamos demasiado de los jueces, hablamos demasiado de los magistrados, hablamos demasiado de los juicios, los procesos de instrucción, de lo que se filtra, de lo que no. Y yo no quiero hablar de eso", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que él "confía" plenamente en la justicia española, en los tribunales y en los magistrados. "Y sabemos que van a aplicar el derecho y que toda la fuerza de la ley va a caer sobre aquellos que hayan cometido delito", ha agregado.

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Según Sémper, "otra cosa es la censura política", que es la que les "corresponde hacer" y que pasa "por lo ético y por lo moral". "¿Desde dónde se hacen negocios? ¿Desde dónde no se hacen? ¿Qué posiciones de privilegio utilizas para hacer negocios o no?", ha preguntado.

"INMORALIDAD" UNA ACTUACIÓN COMO ESA EN PLENA PANDEMIA

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En este sentido, ha criticado que en un momento "extraordinariamente complejo" como fue la pandemia, donde no podían "enterrar siquiera" a sus familiares, "alguien aprovecha y hace negocio con la venta de mascarillas". "Esto es lo que es una inmoralidad".

Dicho esto, el vicesecretario de Cultura del PP ha dicho que, ante los procesos abiertos en los tribunales, espera que "caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que han aprovechado su posición de poder para enriquecerse o para ascender de una manera ilegítima socialmente".

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