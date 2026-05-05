Países Bajos acogerá tres contagiados del buque con brote de hantavirus

Redacción Internacional, 5 may (EFE).- El Gobierno neerlandés, país de origen del crucero con un brote de hantavirus, ha anunciado que acogerá a tres pasajeros enfermos, mientras aún se desconoce qué destino tendrá el buque con el resto del pasaje. Las autoridades españolas han mostrado su reticencia a que el barco haga escala en las Islas Canarias (Atlántico).

Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Países Bajos y de la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, operadora del crucero MV Hondius, señaló este martes que "tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario".

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Estaba previsto que este martes un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera una evaluación en el barco fondeado en Cabo Verde para determinar las acciones a seguir. Su intención es conocer el estado de las 147 personas a bordo.

La OMS elevó a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres fallecidos y una persona se encuentra en estado crítico en Sudáfrica.

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Por su parte, las autoridades españolas mostraron sus reservas a que el barco haga escala en Canarias. El Ministerio de Sanidad español explicó, antes de conocerse que tres pasajeros enfermos serían evacuados a Países Bajos, que "no habría motivo clínico para realizar (...) una escala en las Islas Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las islas Canarias".

Aunque si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", especificó.

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También el presidente del Gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes en Bruselas que el buque "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, lugar en el que está la empresa que opera el crucero.

En todo caso, según el Ministerio español de Sanidad, aun cuando se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los españoles (viajan catorce personas de esta nacionalidad) o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias.

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El epidemiólogo Amós García Rojas apeló a "razones científicas y de humanidad" para ofrecer atención hospitalaria a las personas que lo precisen de este crucero.

García Rojas explicó que, aparentemente, la variante de la que pueden haberse contagiado estas personas es la americana y que el hantavirus suele transmitirse solo por contacto "directo o estrecho" con orina o saliva de roedores o también por inhalación de partículas microscópicas de estos residuos, aunque es posible el contagio por el consumo de alimentos contaminados por los mismos.

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Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, abogó por dar una "salida razonable" a la crisis del crucero afectado por hantavirus, que pasaría por solo evacuar a los enfermos o sintomáticos, sin necesidad de una cuarentena del resto del pasaje en puerto. EFE

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