Milei asegura que "la mayoría" de los periodistas no piden libertad de expresión sino "privilegios"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha defendido que en su país "nunca" ha habido "tanta libertad de expresión como hoy", a la par que ha asegurado que lo que "la mayoría" de los periodistas piden "no es libertad de expresión" sino "privilegios y pauta", tan solo unas horas después del anuncio de "nuevos protocolos" para el acceso de profesionales de la información acreditados a la Casa Rosada.

"Lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas", ha considerado el líder ultraderechista en un mensaje publicado en redes sociales que ha titulado como "Sobre los 'periodistas'".

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Lo ha hecho tras apuntar que existe un "fenómeno muy recurrente" entre los periodistas argentinos "o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo": el de acusar de "censura y violaciones a la libertad de expresión" en cuanto reciben "la primera crítica".

A renglón seguido y alegando que "nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy", Milei ha señalado que "un error que suelen cometer los periodistas es creer que la libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia", algo que, ha remarcado, "no es libertad de expresión" ya que esta "exige responsabilidad".

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En esa línea, el jefe de la Casa Rosada ha garantizado que, de su parte, tales periodistas "no van a obtener privilegios ni pauta" sino una respuesta a "sus mentiras, operaciones e injurias". De hecho, y pese a su afirmación anterior sobre el grado de libertad de expresión en la Argentina actual, ha argumentado que, a su juicio, "el sistema de medios en Argentina no es libre", dado que "la mayoría de los medios de comunicación" siguen "viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional".

"Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y, de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras", ha zanjado el inquilino de la Casa Rosada.

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Estas declaraciones de Milei llegan después de que el Gobierno argentino, a través de la Casa Militar --órgano encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial Quinta de Olivos-- denunciara a dos periodistas de Todo Noticias, tras grabar zonas comunes de la Casa Rosada, acusándoles de revelación de secretos y de exponer a los funcionarios a riesgos injustificados con sus acciones. El caso fue empleado por el Ejecutivo como base para un veto a la prensa en la Casa Rosada durante más de una semana, hasta que ha sido levantado este mismo lunes.