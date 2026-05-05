Irán niega haber atacado EAU y amenaza con una respuesta "contundente" ante una agresión desde ese país

Un portavoz de Cuartel General Central de Jatam al Anbiya (KCHG) ha negado este martes estar detrás de los ataques denunciados en los últimos días por Emiratos Árabes Unidos y ha advertido de que responderá de manera "contundente" ante cualquier acción contra Irán lanzada desde ese país.

En un comunicado difundido por la cadena de televisión estatal, IRIB, ha asegurado que el Ejército iraní "no ha llevado a cabo ninguna operación con misiles o drones contra Emiratos Árabes Unidos en los últimos días" y ha señalado que, en tal caso, las fuerzas iraníes lo habrían "anunciado de forma inequívoca y explícita".

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Así, el portavoz ha desmentido de forma "categórica" las declaraciones del Ministerio de Defensa emiratí, que este mismo martes ha indicado que ha interceptado nuevos misiles y drones procedentes de Irán, al considerar que carecen "por completo de fundamento".

"Los problemas no se pueden resolver, ni se puede distorsionar el clima internacional, mediante la calumnia, la acusación y el papel de víctima", ha sostenido, al tiempo que ha afeado a las autoridades emiratíes que, "en lugar de "enfrentarse y negarse a cooperar" con Estados Unidos e Israel, estén "lanzando una ofensiva mediática, formulando acusaciones infundadas y difundiendo propaganda contra Irán".

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En esta línea, el Ejército iraní ha acusado a Abu Dabi de haberse "convertido hoy en una de las principales bases estadounidenses y sionistas" y en "la causa principal de la inseguridad en la región" y ha emplazado a los funcionarios y dirigentes emiratíes a que no caigan en la "trampa de los estadounidenses y los sionistas".

Además, ha advertido de que Teherán responderá de forma "contundente" a cualquier ataque que se lance contra su territorio, "islas, puertos y costas", y ha asegurado que "cualquier concesión hecha ante su propaganda y su ayuda a los enemigos de la comunidad islámica y de Irán ha sido únicamente en aras de la seguridad de (sus) hermanos musulmanes de ese país".

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Estas declaraciones llegan después de que las autoridades emiratíes hayan informado de que sus defensas antiaéreas han interceptado misiles y drones procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor y un día después de que denunciara un ataque contra una innstalación petrolera y un buque que transitaba por el estrecho de Ormuz, por lo que ha decidido restringir su espacio aéreo hasta el 11 de mayo.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.

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