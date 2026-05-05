Íñigo Onieva, sin palabras tras la boda sorpresa de su hermana Alejandra y el actor estadounidense Jesse Williams

Este lunes salía a la luz que después de un año de discreta relación, Alejandra Onieva y el actor norteamericano Jesse Williams, protagonista de 'Anatomía de Grey' y al que la cuñada de Tamara Falcó conoció durante el rodaje de la serie 'Hotel Costiera', se han casado en secreto y por sorpresa.

Una ceremonia íntima que se habría celebrado hace algo más de un mes en Estados Unidos y a la que, según la revista ¡Hola!, habrían asistido los familiares y amigos más cercanos de la actriz, recordada por sus papeles en 'Alta mar' o 'El secreto de Puente Viejo'.

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Fiel a su discreción y hermetismo ante las cámaras, Íñigo Onieva ha guardado silencio en su reaparición a las puertas de su nuevo negocio en Madrid, 'Vega Members Club', y ha evitado revelar ningún detalle sobre el enlace de su hermana, dejando en el aire si la marquesa de Griñón y él fueron testigos del 'sí quiero', y cómo se encuentra Alejandra en esta nueva etapa como mujer casada.

La pareja está de enhorabuena por partida doble, ya que a la boda de la actriz con Jesse Williams se suma el nacimiento del cuarto hijo, la primera niña, de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Y aunque Tamara fue la primera en acudir al hospital para conocer a su nueva sobrina, el empresario tampoco ha querido decir nada sobre el nuevo miembro de su gran familia.

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