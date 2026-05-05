Fundación SERES impulsa una Alianza Intergeneracional para promover oportunidades con la convivencia entre generaciones

Fundación SERES acaba de lanzar una 'Alianza Intergeneracional', un ecosistema colaborativo que busca generar oportunidades para todos y promover la convivencia entre generaciones, como ha dado a conocer la entidad que recuerda que, por primera vez en la historia, en España conviven simultáneamente hasta seis generaciones en un entorno donde los sistemas laborales, financieros y sociales vigentes fueron diseñados para una realidad de hace más de dos décadas.

Por este motivo, la Alianza Intergeneracional aspira a ser ese espacio donde convivan la experiencia, la innovación y talento, donde todos sumen para construir respuestas compartidas a retos comunes. Al respecto, para que este impacto sea real, la Alianza nace como un movimiento vivo que une a empresas, expertos, sector público y sociedad civil con el fin de asegurar que esta convivencia sume.

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Así, la iniciativa cuenta ya con el compromiso de cinco compañías (CaixaBank, Fundación Telefónica, GSK, ILUNION y Pérez-Llorca), que trabajan estrechamente con un ecosistema de conocimiento, innovación y territorio compuesto por Ashoka, Fundación Máshumano, el INJUVE (Instituto de la Juventud de España), Madrid Futuro, Málaga Silver Economy Hub, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Ongiving, Quiero, SECOT, Talento para el Futuro, TRIVU y TrustMaker.

Para el presidente de Fundación SERES, Fernando Ruiz, "la nueva longevidad, la soledad y el retraso en los proyectos de vida están redefiniendo el contrato social entre generaciones". "Desde SERES impulsamos esta Alianza convencidos de que las empresas deben protagonizar un cambio en el que progreso y competitividad avancen sin dejar atrás a ninguna generación", ha argumentado.

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Por su parte, la directora general de Fundación SERES, Ana Sainz, ha hecho hincapié en la necesidad de anticipación ya que, como ha enfatizado, "la Alianza parte de una idea clara: el cambio demográfico ya está aquí y afecta a la vida diaria de todos, al trabajo, al consumo, al acceso a las oportunidades, a los cuidados y a la cohesión social". "Ignorarlo tendría un coste. Sin embargo, afrontarlo juntos puede convertirse en una ventaja para el país", ha augurado.

ADAPTAR EL MERCADO A UNA SOCIEDAD ENVEJECIDA

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Uno de los grandes focos de la Alianza es adaptar el mercado a una sociedad que envejece. Para el director de Estrategia y Seguimiento de Sostenibilidad de CaixaBank, Severiano Solana, el objetivo es "impulsar una economía más inclusiva y dar respuesta al reto de la longevidad y la inclusión financiera", una prioridad en su estrategia de sostenibilidad.

En esta misma línea, la directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, Ana López de San Román, subraya la urgencia de "evolucionar los servicios de apoyo a las personas mayores para alinearlos con las expectativas de esta nueva longevidad", garantizando un futuro donde quepan todos.

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Esta transformación también tiene un impacto directo en las ciudades y regiones. Precisamente, como señala la directora general de Madrid Futuro, Natalia Peiro, Madrid es una de las ciudades más longevas del mundo por lo que espera que esta Alianza ayude a "entender qué debemos hacer para seguir siéndolo".

Por su parte, el presidente de Málaga Silver Economy Hub, Luis Castillo, avanza que las organizaciones líderes de la próxima década serán aquellas capaces de "integrar la disrupción tecnológica y la innovación de los jóvenes con la experiencia y adaptación de los séniors", creando modelos de negocio mucho más sólidos.

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CONECTAR A JOVENES CON LA EXPERIENCIA

Por su parte, la directora general del INJUVE (Instituto de la Juventud de España), Margarita Guerrero, ha destacado que esta iniciativa debe servir como "un puente entre los jóvenes y las oportunidades, logrando que las empresas vean en ellos un talento clave".

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Como añade Mireya Diouri, Head of European and International Affairs de Talento para el Futuro, se trata de aplicar "una lógica circular que combine la energía y ambición transformadora de la juventud con la experiencia y herramientas de otras generaciones".

Esta conexión es precisamente lo que defiende el tesorero de SECOT, Adolfo Torres, quien reivindica "el enorme valor del talento sénior como motor de desarrollo y acompañamiento", mientras que el vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación de GSK España, Guillermo de Juan, defiende que el éxito pasa por fomentar "un trabajo colaborativo donde cada generación suma, aprende de las otras y es esencial para el propósito de la compañía".

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Para la fundadora y directora ejecutiva de TrustMaker, Sandra Sotillo, el objetivo de la Alianza es "concretar este gran reto en subretos abordables para convertirlos en oportunidades reales para empresas y sociedad" por lo que la cofundadora y CEO de Ongiving, Montse Doménech, ve necesario "conectar empresas, entidades y personas para generar un impacto real y medible", mientras que la directora de Selección de Emprendedores de Ashoka, Casilda Heraso, recuerda que "todas las personas pueden ser agentes de cambio a lo largo de su vida".

A este compromiso de innovación social y liderazgo empresarial se suman también la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar, quien destaca que formar parte de la Alianza supone "reforzar el compromiso con la reducción de la brecha digital, impulsar el talento tecnológico y ofrecer oportunidades de progreso para todos" y la directora de Sostenibilidad de Pérez-Llorca, Isabel Jiménez, que señala que esta iniciativa permitirá "conectar conocimiento jurídico con las necesidades de las distintas generaciones para construir soluciones reales a la brecha demográfica".

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