Ferrari ganó 413 millones de euros en el primer trimestre de 2026

Roma, 5 may (EFE).- El grupo italiano Ferrari obtuvo un beneficio neto de 413 millones de euros (unos 483 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026, lo que representa un ligero incremento del 1 % respecto al mismo periodo de 2025, informó este martes el fabricante de automóviles deportivos.

Los ingresos netos de los tres primeros meses de este año alcanzaron los 1.848 millones de euros (unos 2.162 millones de dólares), un 3 % más interanual, impulsados por un amplio catálogo de productos y el auge de las personalizaciones, según explicó su consejero delegado, Benedetto Vigna.

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La compañía destacó también el aumento de la facturación procedente de los patrocinios y la contribución positiva del suministro de motores a otros equipos de Fórmula 1.

Por segmentos, los ingresos por la venta de automóviles y piezas de repuesto superaron los 1.500 millones de euros, mientras que la división de marca y patrocinios aportó 218 millones.

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El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 722 millones de euros, un 4 % superior a hace un año, mientras que el resultado neto de explotación (ebit) alcanzó los 548 millones, un 1 % más.

En cuanto a las ventas, la firma de Maranello entregó 3.436 vehículos en los primeros tres meses del año, lo que supone 157 unidades menos que en el mismo periodo de 2025.

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Las entregas disminuyeron en todas las regiones geográficas, con un descenso especialmente acusado en el mercado de EMEA (Europa, Oriente Medio y África), donde cayeron en 243 unidades.

En el continente americano, sin embargo, las cifras se mantuvieron prácticamente estables, con una leve disminución de solo 8 vehículos.

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Según la empresa, la reducción fue plantificada deliberadamente para facilitar el cambio de modelos en su línea de producción y sus entregas "no se vieron afectadas por la aparición de hostilidades en Oriente Medio, gracias a la flexibilidad en la asignación geográfica que permitió anticipar algunas entregas a otras regiones".

La firma del caballo rampante confirmó también este martes sus previsiones para el cierre de 2026, que apuntan a unos ingresos netos de 7.500 millones de euros frente a los 7.150 millones de 2025, apoyadas en la mayor rentabilidad de sus modelos, el impulso de su escudería de carreras y las inversiones en el valor de marca. EFE

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