Agencias

EEUU aclara que su operación en Ormuz es "defensiva" y no buscan enfrentamientos con Irán

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Washington, 5 may (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que la operación para asistir el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz es "defensiva", temporal y no busca un enfrentamiento con Irán, aunque las tropas estadounidenses están preparadas ante cualquier amenaza de Teherán.

"El Proyecto Libertad es de naturaleza defensiva, de alcance focalizado y de duración temporal, con una única misión: proteger a la navegación comercial inocente de la agresión iraní. Las fuerzas estadounidenses no necesitarán ingresar en aguas ni en el espacio aéreo iraníes; no es necesario. No buscamos un enfrentamiento", dijo Hegseth. EFE

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