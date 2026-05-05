Agencias

Bad Bunny se disfraza de anciano para la Met Gala

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Nueva York, 4 may (EFE).- El cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny apareció este lunes en la alfombra roja de la Met Gala disfrazado de anciano.

Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el "conejo malo" lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

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Su conjunto para una velada temática con el título 'La moda es arte' fue un simple pero efectivo traje negro.

Como muchos otros invitados, Bad Bunny no se detuvo a hacer declaraciones y simplemente sonrió y saludó a la prensa acreditada. EFE

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(foto) (vídeo)

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EFE

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