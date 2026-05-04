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López (PSC) critica la "falta de respuesta" de la UE ante la captura de 2 activistas de la Flotilla

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El vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSC, Javi López, ha criticado la "falta de respuesta" de la UE ante la captura por parte del ejército de Israel a los 2 activistas de la Global Summud Flotilla, el ciudadano español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

En declaraciones este lunes tras la presentación de una encuesta con motivo de los 40 años de adhesión de España a la UE, ha tachado de "vergüenza sin precedentes" la actuación de Israel, y ha insistido en que la UE ya debería de haber suspendido el acuerdo de asociación con este país como herramienta de presión ante lo que está ocurriendo en Gaza y ahora también en Líbano.

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"Esta es la realidad y ante esto la UE desgraciadamente ha tenido una respuesta dividida, no clara, con algunas afortunadas excepciones, y entre ellas está España", ha destacado el eurodiputado socialista.

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