Metsola defiende a la Eurocámara tras las acusaciones de Azerbaiyán de "sabotear" el proceso de paz con Armenia

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha defendido este lunes el funcionamiento de la Eurocámara tras las acusaciones del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien ha afirmado que la institución "sabotea" su proceso de paz con Armenia al adoptar resoluciones "llenas de insultos y mentiras" sobre Bakú.

Durante la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra este lunes en Ereván (Armenia), Aliyev ha celebrado que "la paz entre Azerbaiyán y Armenia es una realidad", pero ha señalado a la Eurocámara por lo que a su juicio es un intento de "sabotear" el proceso adoptando 14 resoluciones "llenas de insultos y mentiras" sobre su país desde 2021.

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"Me gustaría expresar mi gratitud a la Comisión Europea por su postura respecto al proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Pero, lamentablemente, no todas las instituciones europeas demuestran el mismo enfoque. Una de ellas es el Parlamento Europeo", ha indicado el presidente azerí durante su intervención.

Acto seguido, ha afirmado que la Eurocámara, "en lugar de apoyar el proceso de paz" con Armenia, "se dedica a sabotearlo", y que desde mayo de 2021 --seis meses después del fin de la segunda guerra por Nagorno Karabaj-- ha adoptado "14 resoluciones llenas de insultos y mentiras sobre Azerbaiyán".

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"En lugar de abordar los problemas fundamentales de algunos Estados miembro, como la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo, la migración, la competitividad o los problemas de las personas sin hogar, el Parlamento Europeo pone en la diana a Azerbaiyán difundiendo calumnias y mentiras", ha criticado Aliyev.

Así las cosas, ha informado de que el Parlamento de Azerbaiyán ha decidido suspender la cooperación con el Parlamento Europeo "en todas las áreas", ha cesado su participación en las actividades del Comité de Cooperación Parlamentaria UE-Azerbaiyán y ha iniciado los trámites para salirse de la Asamblea Parlamentaria Euronest, un foro interparlamentario de la UE con países del este de Europa.

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LA EUROCÁMARA "NO CAMBIARÁ"

Ante estas acusaciones, la presidenta del Parlamento Europeo ha tomado la palabra para responder al mandatario azerí, reconociendo que "las reuniones con cierto grado de desacuerdo son siempre saludables", pero dejando claro que la institución no tiene intención de cambiar su forma de actuar.

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Metsola ha subrayado que la Eurocámara es "un órgano democrático elegido directamente" que adopta sus resoluciones por mayoría, y ha advertido de que, aunque el resultado "pueda resultar incómodo para algunos", el Parlamento "nunca cambiará" su forma de trabajar ni dejará de defender las posiciones que adopta.

Con ello, la política maltesa ha reivindicado la independencia de la institución frente a las presiones externas, cerrando así un intercambio que ha puesto de manifiesto fricciones entre Bakú y el Parlamento Europeo en torno al expediente de Derechos Humanos y democratización en Azerbaiyán.

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El Parlamento de Azerbaiyán aprobó el viernes cortar la cooperación con la Eurocámara en respuesta a una resolución aprobada el jueves por el Parlamento Europeo, un texto que ha llevado a Bakú a convocar a la embajadora de la Unión Europea (UE) en el país, Marijana Kujundzic, para trasladarle además una firme condena.

En última resolución del Parlamento Europeo que menciona a Azerbaiyán, la Eurocámara expresa su apoyo a Armenia y reitera su apoyo a "los derechos de los armenios de Nagorno Karabaj, incluida la protección de su identidad, propiedades y patrimonio cultura, y su derecho a un retorno seguro, sin obstrucciones y digno bajo garantías internacionales adecuadas".

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Asimismo, pide que "los responsables de la destrucción de patrimonio cultural y religioso armenio rindan cuentas" y condena "la detención injusta de prisioneros de guerra armenios, detenidos y rehenes por parte de Azerbaiyán", al tiempo que reclama su "liberación inmediata e incondicional".

Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur reintegrado en Azerbaiyán tras la ofensiva de 2023, que siguió a las guerras de 1998 y 2020. Hasta entonces, la zona, de mayoría armenia, había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerí.

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