Bruselas trasladará esta semana directrices sobre queroseno a las aerolíneas

Bruselas, 4 may (EFE).- La Comisión Europea trasladará esta semana directrices a las compañías aéreas de la UE ante la tensa situación del suministro de queroseno por el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras mantiene reuniones de coordinación con los Veintisiete para tomar eventuales medidas como liberar reservas estratégicas.

"Esta semana presentaremos directrices para las aerolíneas sobre combustible para aviones (...). Somos muy activos en esto y, junto a los Estaos miembros, sabemos muy bien dónde estamos", dijo en una rueda de prensa la portavoz de energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.

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Las directrices que presentará Bruselas incluirán también recomendaciones sobre prácticas como el "antitankering" -cargar combustible adicional en aeropuertos con precios más bajos para evitar repostar en otros-, así como orientaciones sobre el uso de distintos tipos de queroseno compatibles, incluido el empleado en Estados Unidos.

Además, la Comisión recordó que sigue vigilando el impacto de la situación sobre los derechos de los pasajeros, en caso de que se produzcan perturbaciones en los vuelos por eventuales restricciones de suministro.

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La portavoz subrayó que, a diferencia de los mercados del gas o la electricidad, el de productos petrolíferos refinados como el queroseno está menos regulado y carece de un sistema estructurado de recopilación de datos, lo que dificulta tener una visión completa y en tiempo real de la situación.

A ello se suma la falta de transparencia sobre la evolución de los inventarios en manos de distintos actores, en particular en lo relativo a productos refinados derivados del crudo, lo que complica la evaluación precisa de los riesgos de suministro.

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No obstante, Bruselas asegura que mantiene una visión global de la situación gracias a contactos constantes con los Estados miembros, con los que celebra reuniones de coordinación semanales para intercambiar información y preparar respuestas conjuntas.

"Una mayor transparencia nos ayuda a coordinar nuestras acciones", indicó Itkonen, quien precisó que gran parte de los datos disponibles se refieren a existencias comerciales de combustible para aviación, después de que varias compañías hayan empezado a suspender vuelos al no resultar económicamente viables.

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La Comisión también recibe información de aerolíneas y otros actores relevantes del sector, si bien estas empresas no están obligadas a compartirla y lo hacen de forma voluntaria en el marco del esfuerzo de coordinación, explicó.

En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario evitó detallar los volúmenes disponibles a medida que se acerca la fecha de la última semana de mayo, a partir de la que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) espera problemas de abastecimiento.

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"No corresponde a la Comisión decir cuánto combustible tienen las aerolíneas o los Estados miembros. Debemos respetar la confidencialidad comercial y no tenemos información directa sobre los contratos", señaló la portavoz.

Bruselas distingue entre las existencias comerciales que no están sujetas a obligaciones legales y las reservas estratégicas de petróleo, que están reguladas por la legislación europea y son mantenidas por los Estados miembros en forma de crudo o productos refinados.

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En paralelo, la Comisión trabaja en mejorar la visibilidad del mercado mediante herramientas como el observatorio de combustibles, que permitirá un seguimiento más detallado de la evolución de los suministros y de las necesidades futuras.

"Nadie sabe cuánto va a durar la situación. Lo mejor y más efectivo que podemos hacer, y lo que estamos haciendo, es prepararnos para todas las eventualidades", afirmó Itkonen.

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El próximo 7 de mayo volverá a reunirse el grupo de coordinación de petróleo de la Comisión, con expertos de los países de la UE y de agencias dedicadas a la energía.

Tras la última reunión de ese grupo el jueves pasado, el Ejecutivo comunitario reafirmó que no hay escasez de combustible en la UE debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, pero llamó a "empezar a prepararse para posibles consecuencias" si esa disrupción se prolonga más allá de finales de mayo. EFE

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