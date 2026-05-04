La primera mitad de la semana será tormentosa en norte peninsular, con nieve desde 1.500 m, y las temperaturas bajarán

El comienzo de esta semana estará marcado por la inestabilidad atmosférica en el norte de la Península, donde habrá chubascos acompañados de tormenta que localmente serán fuertes y podrán ir con granizo y rachas de viento muy intensas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

A su vez, habrá incluso nevadas en las montañas del norte a partir de unos 1.500 a 1.800 metros (m) y las temperaturas serán bajas para la época del año. Aunque el miércoles habrá una mejoría transitoria, en los días siguientes aumentará de nuevo la probabilidad de chubascos en buena parte del territorio, sobre todo en el norte y este peninsular, donde podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

PUBLICIDAD

Los cielos estarán nubosos este lunes en la mitad norte de la Península, donde se registrarán chubascos que irán acompañados de tormenta y localmente de granizo y rachas muy fuertes de viento. De acuerdo con Del Campo, estas lluvias podrán ser fuertes en el Cantábrico y en el nordeste peninsular. Además, nevará a partir de 1.700 m en la Cordillera Cantábrica y de 2.000 m en los Pirineos.

Mientras tanto, en la mitad sur, el tiempo será más estable, aunque podrá darse algún chubasco en el sureste del territorio y también en Baleares. En líneas generales, las temperaturas serán más bajas. La excepción estará en el Mediterráneo, donde subirán. De esta manera, en el Valle del Guadalquivir e interior de la Comunidad Valenciana se superarán los 25ºC, mientras que en las comunidades cantábricas y en Castilla y León se rondarán los 15 a 18ºC.

PUBLICIDAD

La inestabilidad quedará más acotada el martes al tercio norte de la Península. Aún así, continuará por allí la probabilidad de chubascos fuertes y acompañados de tormenta con granizo, especialmente en el Cantábrico Oriental y el nordeste de la Península. En concreto, nevará en torno a unos 1.500 m en la Cordillera Cantábrica y a partir de unos 1.600 a 1.900 m en los Pirineos.

Por otro lado, el portavoz de AEMET ha indicado que habrá intervalos nubosos con algunos chubascos en el resto de la mitad norte, al igual que en el interior de la mitad este, sobre todo en entornos montañosos. En la mitad sur se registrará un tiempo más estable, con temperaturas en descenso, especialmente las nocturnas.

PUBLICIDAD

En la mitad norte, el ambiente será fresco para la época del año, mientras que habrá valores propios de estas fechas en el resto del país. En este marco, se superarán los 25ºC en el Valle del Guadalquivir y se rondará esa cifra en el Mediterráneo. En cambio, en el noroeste, las máximas se quedarán en torno a 15ºC.

El miércoles será una jornada más estable, tal y como recoge el pronóstico. Sin embargo, todavía habrá cierta inestabilidad en el tercio norte, con precipitaciones podrán ser de nieve por encima de unos 1.500 a 1.800 m. Por la tarde crecerán nubes, especialmente en entornos montañosos del norte y del este, donde podría caer algún chubasco.

PUBLICIDAD

En el resto, los cielos estarán poco nubosos. En líneas generales los valores térmicos serán normales en el sur peninsular, mientras que el ambiente será frío para la época en la mitad norte. Por ejemplo, Burgos, Lugo o Palencia rondarán los 15ºC de máxima; Madrid o Barcelona alcanzarán unos 20ºC; y Sevilla, los 27ºC.

LLUVIAS EN EL NORTE Y ESTE DE ESPAÑA A PARTIR DEL JUEVES

PUBLICIDAD

Del Campo ha señalado que es probable que a partir del jueves se incremente la inestabilidad en la Península como consecuencia de la presencia de bajas presiones en el entorno peninsular. Aunque hay incertidumbre con respecto a qué zonas recibirán más lluvia, éstas probablemente se sitúen en el norte y este del territorio. Estas podrán ir acompañadas de tormentas localmente fuertes con granizo y rachas intensas de viento.

En función de los días y de las zonas las temperaturas experimentarán altibajos, como es muy típico de la primavera. "En general, podemos hablar de un ambiente fresco para la época del año en la mayor parte del territorio en esa segunda mitad de la semana salvo en el tercio norte, donde las temperaturas serán algo más altas de lo normal", ha indicado el portavoz de AEMET.

PUBLICIDAD

En lo que respecta a Canarias, la previsión recoge que la semana comenzará con tiempo estable. Sin embargo, a partir del martes, y sobre todo del miércoles, se darán cielos con más nubosidad y podrán producirse chubascos dispersos aislados en las islas de mayor relieve, especialmente a partir del mediodía. En este marco, las temperaturas bajarán algo el miércoles, pero serán en general suaves, con mínimas de 17 a 19ºC y máximas de 21 a 23ºC en zonas costeras.

SE PODRÁN REGISTRAR LLUVIAS DE BARRO EN CENTRO, ESTE Y BALEARES

PUBLICIDAD

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, se ha expresado en líneas similares y ha señalado que el jueves aumentará de nuevo la inestabilidad por la llegada de otra vaguada, con chubascos intensos en el Sistema Ibérico, Pirineos, Castilla y León, vertiente cantábrica, Galicia, Comunidad Valenciana, sureste y Baleares. En este marco, los termómetros subirán y se podrán registrar lluvias de barro en el centro, este peninsular y archipiélago balear.

De cara a la recta final de la semana, los modelos apuntan a la llegada de una borrasca fría que afectará a la España peninsular y al archipiélago balear, con frentes tormentosos en amplias zonas de la España peninsular, así como en Baleares. Por esta parte, las temperaturas descenderán y la cota de nieve volverá a bajar en las principales cordilleras. Durante esta semana también habrá algunos chubascos aislados en Canarias.

PUBLICIDAD

UN MAYO SECO Y CALUROSO, CON VARIAS ANOMALÍAS RÉCORD

Por otro lado, Eltiempo.es ha destacado que las temperaturas han sido excepcionalmente elevadas en toda España durante abril, con anomalías que han superado los 4ºC en zonas del interior, especialmente de Castilla y León, Castilla - La Mancha y Aragón. Por ejemplo, Navacerrada ha tenido una temperatura casi 5,1ºC superior a la normal, lo que convierte al mes en el abril más cálido desde el comienzo de la serie en 1946.

En Daroca la anomalía térmica ha sido de +4ºC, lo que también hace del mes el abril más cálido desde 1920. Además, se han batido varios récords de temperatura. En este sentido, el portal meteorológico ha puesto como ejemplo Santander-Aeropuerto, que alcanzó una máxima de 32,8ºC el 6 de abril, superando en 2,1ºC su anterior récord para el mes, que eran los 30,7ºC superados el 1 de abril de 2011.

En lo que respecta a las precipitaciones, Eltiempo.es ha señalado que el mes ha sido en líneas generales seco. Por esta parte, la mayor parte del territorio nacional presenta anomalías superiores al -50%, con tan sólo algunas excepciones en áreas donde las tormentas han favorecido que se han dado sobre todo en una franja central del país, con puntos dispersos en el resto de la geografía.