KuCoin lanza PROOF: Edición Tomorrowland, la cual vincula competencias de trading justo con experiencias del mundo real en Tomorrowland Bélgica 2026

PR Newswire

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PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 4 de mayo de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, anunció hoy el lanzamiento de KuCoin PROOF: Edición Tomorrowland. Esta iniciativa presenta una nueva fase de su campaña de trading insignia con formatos de competencia diversificados, recompensas ampliadas y la oportunidad de vivir la experiencia de Tomorrowland Bélgica 2026. Tras el éxito del despliegue inicial de KuCoin PROOF, el cual atrajo a más de 55.000 participantes a nivel mundial e impulsó un volumen de trading de más de 500 millones de USDT, la campaña continúa su evolución como una iniciativa de múltiples etapas diseñada para ofrecer una participación sostenida mediante experiencias de trading estructuradas y verificables.

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La Edición Tomorrowland refleja la visión compartida entre KuCoin y Tomorrowland de crear experiencias conectadas a nivel mundial que unan a las comunidades en entornos digitales y del mundo real. En su calidad de socio exclusivo de criptomonedas y pagos de Tomorrowland Winter y Tomorrowland Bélgica (2026–2028), KuCoin extendió recientemente su presencia hacia un entorno cultural mediante Tomorrowland Winter 2026, al integrar la participación en criptomonedas en un contexto comunitario más amplio.

Con vigencia del 4 al 31 de mayo de 2026, la campaña presenta una serie de competencias de trading multiformato, que incluyen actividades de spot y futuros, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de trading y segmentos de usuarios.

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Las actividades clave incluyen:4 al 10 de mayo: Sorteo Spot11 al 17 de mayo: Sorteo VIP18 al 31 de mayo: Competencias de futuros20 al 31 de mayo: Gran sorteo

Estas actividades contribuyen a un pozo de recompensas total de hasta 500.000 USDT, mediante una combinación de trading basado en el rendimiento, participación en equipo y mecanismos basados en incentivos. La incorporación de competencias de trading VIP amplía aún más la campaña al ofrecer vías de participación más estructuradas. Los participantes también tendrán la oportunidad de acceder a Tomorrowland Bélgica 2026, lo que vincula la participación en el trading con un evento cultural reconocido a nivel mundial. Este enfoque conecta la actividad de activos digitales con experiencias del mundo real.

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KuCoin PROOF continúa su operación bajo un marco centrado en la verificabilidad y la participación justa, con reglas transparentes, tablas de clasificación estandarizadas y procesos definidos para la distribución de recompensas. A medida que la campaña se desarrolla, KuCoin busca conectar aún más la participación en el trading estructurado con el compromiso en el mundo real, con el fin de fortalecer un ecosistema más transparente e inclusivo.

Los usuarios pueden visitar la página de inicio de KuCoin PROOF para explorar la campaña y participar en las competencias actuales.

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Acerca de KuCoinFundada en 2017, KuCoin es una plataforma de criptomonedas líder a nivel mundial basada en la confianza y la seguridad, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales mediante una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Más información en www.kucoin.com.

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Descargo de responsabilidadLa información tiene fines meramente de relaciones públicas corporativas y no constituye una recomendación ni una asesoría de inversión.

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FUENTE KuCoin

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