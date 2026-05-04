Llegan a Venezuela más de 150 migrantes repatriados desde Estados Unidos

Caracas, 4 may (EFE).- Un total de 157 migrantes regresaron este lunes a Venezuela en un vuelo de repatriación desde Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

En un mensaje de Telegram, la cartera de Estado detalló que en el vuelo llegaron 106 hombres, 29 mujeres y 22 menores de edad, sin especificar edades.

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El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fueron recibidos por funcionarios de distintos cuerpos policiales, incluyendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.

Se trata del vuelo número 140 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

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El viernes, un total de seis menores de edad y un adulto retornaron a Venezuela en un "vuelo especial" de repatriación desde Estados Unidos, informó entonces el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de Telegram, la cartera de Estado indicó que todos los repatriados en ese día recibieron atención médica por parte de las instituciones nacionales y fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad.

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Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero de 2025. EFE