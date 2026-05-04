Detectan un pasajero con 48 cápsulas de cocaína ingeridas en el aeropuerto de La Habana

La Habana, 4 may (EFE).- La Aduana General de la República de Cuba informó este lunes que detectó un pasajero con 48 cápsulas de cocaína ingeridas que intentaba introducir la droga por el aeropuerto internacional de La Habana.

La operación fue resultado de un "efectivo análisis de riesgos" realizado por la aduana y el órgano antidrogas del Ministerio del Interior, "lo que constituye una fortaleza en este combate a sangre y fuego en frontera", refirió el vicejefe primero de la Aduana, William Pérez González, en la red social X.

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El directivo explicó que la droga ingerida es un método de narcotráfico que representa un "serio riesgo" para la vida de quienes la trasladan.

La semana pasada, el vicejefe aduanero reveló el decomiso de 22.800 dosis de una droga sintética, conocida en la isla como el "químico", en un intento de tráfico internacional.

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En ese caso, la Aduana detectó 19 hojas impregnadas con un cannabinoide sintético dentro de una caja de cereales enviada desde los Estados Unidos, lo que Pérez resaltó como el resultado de "la efectividad de las acciones de control en frontera".

El Gobierno cubano insiste en afirmar que la isla "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas" y que su política es de "tolerancia cero" frente a ese flagelo.

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En 2025, las autoridades cubanas se incautaron 1.941 kilogramos de drogas llegadas por recalos marítimos, entre ellas marihuana, cocaína y hachís, y resultaron detenidas 174 personas presuntamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes, según informes oficiales.

El Código Penal cubano sanciona "la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde cuatro a 30 años de cárcel, incluso prisión perpetua y hasta la condena de muerte". EFE

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