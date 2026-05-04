Hallado el cuerpo sin vida del jefe de una entidad de desarrollo del Gobierno de Yemen tras horas secuestrado

El Ministerio del Interior del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha anunciado este domingo la muerte del director del Fondo Social para el Desarrollo --estrechamente ligado al Gobierno--, Wisam Qaid, tras hallar su cuerpo en un barrio de Adén, en el sudoeste del país, horas después de haber sido secuestrado.

"Las fuerzas de seguridad de Adén, la capital provisional, han iniciado esta noche operaciones de campo e investigaciones tras el hallazgo del cuerpo de Wisam Qaid, director ejecutivo interino del Fondo Social para el Desarrollo, en la zona de Inma", ha anunciado el Ministerio en un comunicado en el que ha precisado que "Qaid había sido secuestrado horas antes por hombres armados desconocidos".

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Tras el hallazgo del cadáver, "equipos especializados de los servicios de seguridad y de la Policía científica" se han desplazado al lugar, donde han establecido un cordón de seguridad y han iniciado "los exámenes, la recolección de pruebas y la recopilación de información preliminar para completar los procedimientos legales necesarios".

Asimismo, las autoridades han realizado "un llamamiento a la ciudadanía para que coopere y proporcione cualquier información que pueda ayudar a esclarecer la verdad o a detener a los responsables", al tiempo que han incidido en que "mantendrán al público informado de cualquier novedad, una vez concluidos los procedimientos oficiales".

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"Las fuerzas de seguridad, bajo las directrices del director de seguridad de la capital provisional, Adén, el mayor general Mutahar Alí Naji, han hecho hincapié en la continuación de las investigaciones y las gestiones de seguimiento, así como en la aplicación de todas las medidas necesarias para detener a cualquier persona que resulte estar implicada en el caso", recoge la nota.

Al calor de los acontecimientos, el primer ministro y ministro de Exteriores yemení, Mohsen al Zindani, ha tachado la muerte de Qaid como un "ataque flagrante" contra las instituciones estatales y los esfuerzos humanitarios y de desarrollo, a la par que ha prometido que "no quedará impune", según ha recogido la agencia yemení Saba.

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Asimismo, ha pedido a los organismos de seguridad y militares medidas inmediatas para localizar a los responsables, detenerlos y llevarlos ante la Justicia, subrayando la necesidad de esclarecer las circunstancias del crimen y de mantener informada sobre el progreso de la investigación a la ciudadanía, a la que ha instado a cooperar con las autoridades.

CONDENA INTERNACIONAL

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El asesinato del jefe en funciones del Fondo Social para el Desarrollo --órgano que responde directamente ante el Consejo de Ministros y coordina programas de desarrollo y reducción de la pobreza-- ha sido ya objeto de condena internacional, como han mostrado en diferentes mensajes representantes y legaciones diplomáticas de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Reino Unido y Francia.

"Condenamos el asesinato de Wisam Qaid", ha manifestado la Embajada estadounidense en Yemen, que ha exigido "una investigación exhaustiva para que los responsables rindan cuentas". "Adén debe ser un lugar seguro para que tanto los funcionarios gubernamentales como los ciudadanos puedan realizar sus actividades cotidianas", ha reclamado la legación antes de transmitir su "firme" apoyo a "los esfuerzos del Gobierno yemení para reforzar la seguridad en todo el país".

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Por su parte, el embajador de la UE en Yemen, Patrick Simonnet, se ha mostrado "conmocionado" por el crimen de quien "se dedicó en cuerpo y alma a su país y trabajó sin descanso para ayudar a millones de personas en todo Yemen" en su actividad en el Fondo Social para el Desarrollo. "Los responsables deben ser llevados ante la Justicia", ha incidido.

En líneas similares se ha expresado la embajadora en Yemen de Reino Unido, Abda Sharif, quien, "indignada y consternada" por los hechos, ha ensalzado el trabajo "incansable" de Qaid "para brindar ayuda vital a millones de yemeníes en todo el mundo". "Los responsables deben ser identificados y llevados ante la Justicia cuanto antes", ha reivindicado.

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Esta reivindicación de rendición de cuentas ha sido replicada también por la embajadora de Francia, Catherine Corm-Kammoun, que, además, ha transmitido la condena "enérgica" de su legación sobre el asesinato y ha manifestado el "firme" apoyo de la misma a "los esfuerzos de las autoridades yemeníes para garantizar la seguridad y la estabilidad en todo Yemen".