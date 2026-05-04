El argentino Emiliano Griffa sella el triunfo de Leones del Norte sobre Emelec en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 3 may (EFE).- El argentino Emiliano Griffa anotó el segundo gol con el que Leones del Norte selló este domingo su triunfo por 2-0 sobre Emelec, en un partido en el que el cuadro local, que juega su primera temporada en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, fue superior.

Fue el primer enfrentamiento del cuadro leonino contra Emelec, primer campeón del fútbol profesional ecuatoriano, en 1957, y segundo en la tabla de los equipos locales con más títulos profesionales, con 14, frente a los 16 de Barcelona.

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Si bien Emelec no atraviesa un gran momento, partía como favorito, pero Leones del Norte terminó imponiéndose por mejor propuesta y nivel de juego.

Con este resultado, acumuló 13 puntos y se ubicó decimotercero, en su afán por mantenerse en la primera división con miras al próximo año.

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Este domingo Orense también sorprendió al ganar por 1-2 a Macará, que sintió el desgaste de la Copa Sudamericana, donde el jueves pasado derrotó por 0-2 al peruano Alianza Atlético en la tercera fecha y quedó como líder del Grupo A.

Delfín se impuso por 1-0 sobre Mushuc Runa, con gol de Kevin Ushiña, y alcanzó el undécimo puesto, con 15 unidades.

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Entretanto, Independiente del Valle continúa la defensa del título ecuatoriano de 2025 con una destacada campaña en la actual temporada, en la que suma 28 puntos.

En esta duodécima fecha de la Liga Pro, el cuadro del Valle consolidó su liderato con seis puntos de ventaja sobre Universidad Católica, a la que derrotó por 2-3 y la dejó con 22 unidades.

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Barcelona, que también pudo haber alcanzado el segundo lugar, empató en su estadio 1-1 frente al colista, Manta.

El resultado del conjunto barcelonista, que el viernes pasado celebró su aniversario 101, provocó que sus aficionados pidieran la salida de sus directivos, del técnico venezolano César Farías y de los jugadores.

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El equipo también atraviesa un mal momento en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde es colista con tres derrotas consecutivas y está al borde de la eliminación.

El empate dejó a Barcelona en el tercer puesto, con 20 puntos, uno más que Aucas, que perdió por 3-2 ante Libertad.

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Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó por 1-0 a Guayaquil City, pero continúa mostrando irregularidad en sus actuaciones. Se ubica sexto, con 17 puntos, mientras que City es quinto, con 18. EFE