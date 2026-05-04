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Proyectiles desconocidos atacan un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

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Un buque cisterna ha sido alcanzado este domingo por proyectiles de procedencia aún desconocida a 78 millas náuticas (unos 145 kilómetros) al norte de la ciudad de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos y en pleno estrecho de Ormuz, enclave estratégico que permanece cerrado en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Así lo ha confirmado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), el cual ha precisado que el referido navío "ha sido alcanzado por proyectiles de origen desconocido" a 78 millas náuticas al norte de Fuyaira, agregando que "toda la tripulación se encuentra a salvo" y que no se han registrado impactos medioambientales por cuenta del incidente.

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Este suceso se suma a otro dado a conocer apenas unas horas antes por el mismo centro británico, que ha informado de que varias embarcaciones pequeñas han atacado a un buque granelero cerca de Sirik, en la costa de Irán, y muy cerca del estrecho de Ormuz, donde permanece el bloqueo naval impuesto por Washington a Teherán.

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