El Atlético tira de felices recuerdos ante su irregularidad a domicilio y su mala racha en Inglaterra

El Atlético de Madrid tendrá que superar este martes el reto de lograr lejos de su estadio el billete para la cuarta final de Copa de Europa de su historia, algo que ya hizo en sus dos últimas ocasiones, en 2014 y en 2016, en un país que no se le ha dado excesivamente bien en los últimos años y después de otro año irregular a domicilio.

El conjunto que entrena Diego Pablo Simeone se medirá en el Emirates Stadium de Londres al Arsenal FC inglés tras el 1-1 de la semana pasada en el Riyadh Air Metropolitano, un resultado que lo deja todo abierto de cara a lograr el primer billete para la final de Budapest del próximo 30 de mayo.

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La estadística no perjudica a los colchoneros en este sentido ya que de las diez eliminatorias de competición europea que afrontaron la vuelta tras tablas en la ida en su estadio, sacó adelante seis, siendo además favorables los últimos precedentes, también precisamente contra equipos ingleses.

De hecho, con el valor doble de los goles a domicilio todavía en vigor, el Atlético selló su pase a la final de la Champions en 2014 tras ganar al Chelsea FC en Stamford Bridge por 1-3 y después de haber empatado sin goles en el Vicente Calderón. En 2016, lo hizo en Alemania, donde resistió al FC Bayern Múnich, con el que cayó 2-1 tras batirle 1-0 en su feudo.

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Más cerca en el tiempo y en suelo inglés, pero también con Simeone ya en el banquillo, eliminó en los octavos de la temporada 2022-2023 al Manchester United, al que batió 0-1 en Old Trafford después de haber empatado a un tanto en el Metropolitano en la ida y ya sin el valer doble los goles a domicilio.

En la campaña 2009-2010, jugando entonces la Liga Europa, el Atlético de Madrid también superó los dieciseisavos de final y los octavos de final pese a empatar en el Vicente Calderón ante el Galatasaray turco (1-1) y el Sporting de Portugal (0-0), respectivamente. Menos suerte hubo en los octavos de la Champions 2008-2009 donde el Oporto portugués hizo bueno el 2-2 en la capital para eliminar al equipo madrileño en la vuelta con un empate sin goles.

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A favor del Atlético está también que ha ganado seis de sus últimas siete semifinales europeas, una de ellas al Arsenal, en la Liga Europa 17-18. Sólo el Real Madrid, en las de 2016-2017 de la máxima competición continental, impide el pleno en una penúltima ronda en Europa que se le ha dado bien a los colchoneros y a Simeone en los últimos años.

Sin embargo, el billete no será nada sencillo porque enfrente tendrá al Arsenal FC de Mikel Arteta, que aún no ha perdido un partido este año en la Champions y que en el Emirates Stadium ya se impuso por 4-0 en la fase de liga a los del 'Cholo' Simeone.

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Estos, además, tienen que mostrar su mejor cara a domicilio, algo que les ha costado esta temporada de nuevo en LaLiga EA Sports, con sólo 20 de 51 puntos posibles sumados hasta el momento, y lo tendrán que hacer en Inglaterra, un país que no se les ha dado demasiado bien, perdiendo sus últimas cuatro visitas.

Así, además de la mencionada derrota ante los 'gunners', cayeron este año en octavos ante el Tottemham (3-2) y en la fase de liga ante el Liverpool FC (3-2), y en 2023, en la ida de cuartos ante el Manchester City. En total, el Atlético sólo ha gando dos de sus últimos 13 enfrentamientos con equipos de la Premier League, con ocho derrotas y tres empates.

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Sin embargo, en su última salida de Champions, fue capaz de ganar en el Spotify Camp Nou al FC Barcelona (0-2), un refuerzo de cara a estar en Budapest, y junto a aquellos buenos recuerdos de 2014 en Stamford Bridge, están otros como los de Anfield en 2020, o en 2010, cuando certificó tras una prórroga el pase a la final de la Liga Europa 2010.