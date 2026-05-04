Dolly Parton cancela por segunda vez su residencia en Las Vegas por problemas de salud

Los Ángeles (EE.UU.), 4 may (EFE).- La cantante country estadounidense Dolly Parton anunció este lunes que cancela por segunda vez su residencia en Las Vegas, reprogramada para septiembre, alegando problemas de salud.

"La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos y estoy mejorando cada día. La mala es que me va a llevar un tiempo estar al nivel de actuación en el escenario", informó la cantante en un comunicado en vídeo en su cuenta oficial en Instagram.

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Parton recurrió al humor para explicar que los tratamientos le provocan un ligero mareo que le impiden "cargar banyos, guitarras y demás con tacones de doce centímetros"

"Sin mencionar todos esos trajes recargados de lentejuelas, el pelo voluminoso, mi gran personalidad. ¡Dios mío, eso marearía a cualquiera!", bromeó.

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La cantante, de 80 años, anunció en junio del año pasado que ofrecería seis conciertos en el Colosseum del Caesars Palace en diciembre, tras casi una década alejada de las giras.

Pero los problemas de salud que arrastraba la obligaron a reprogramarlos a septiembre de este año.

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Y es que Parton tuvo un año complicado tras el fallecimiento en marzo del año pasado del que fue su esposo durante seis décadas, Carl Thomas Dean, un pavimentador de asfalto con quien se casó en mayo de 1966.

Tampoco pudo asistir por problemas de salud a la ceremonia de los Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde iba a ser homenajeada con un Óscar honorífico en una gala que se celebró el pasado 16 de noviembre.

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La cantante, quien cuenta con 11 premios Grammy, fue la primera artista 'country' galardonada con el premio Persona del Año Grammy MusiCares.

En 2020, Parton lanzó el libro 'Songteller: My Life in Lyrics' como parte de una trilogía en la que se explora su vida y ofrece una mirada íntima a su proceso creativo como artista y leyenda de la música country, y tres años más tarde la cantante presentó 'Behind the Seams: My Life in Rhinestones'.

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Parton es mundialmente conocida por éxitos como '9 to 5' o 'Jolene', pero también ha dedicado gran parte de su vida a la labor filantrópica, un compromiso que ahora reconoce la Academia de Hollywood.

Desde 1988, Dolly Parton dirige la Fundación Dollywood, enfocada principalmente en promover la educación de los niños en su estado natal, Tennessee, y durante la pandemia de la covid-19 fue una de las donantes clave para el desarrollo inicial de la vacuna Moderna, entre otras acciones. EFE

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