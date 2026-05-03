Willars roza el oro en plataforma 10m y suma la quinta medalla de México en la Superfinal

Redacción deportes, 3 may (EFE).- El mexicano Randal Willars rozó la proeza en la prueba de plataforma de 10 metros de la jornada de clausura de la Superfinal de clavados celebrada en Pekín, donde fue segundo por un ajustado margen respecto al chino Bai Yuming, que se hizo con el oro por una diferencia de poco más de cuatro puntos.

Con su plata, Willars otorgó el quinto metal para la delegación mexicana en el torneo celebrado en el Centro Acuático Nacional de Pekín, conocido como Cubo de Agua, sede de los Juegos Olímpicos en 2008, tras los otros dos segundos puestos y dos bronces cosechados en las dos jornadas previas.

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Willars, de 24 años, acabó con 538.15 puntos, por 542.95 de Bai, quien ya le ganó en la semifinal.

En la fase definitiva, el clavadista de Tijuana obtuvo mejor calificación que el ganador en dos de sus seis clavados, entre ellos, el último, pero no pudo superarlo.

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En tercera posición quedó el también chino Lian Junjie, vencedor de la otra semifinal, con 506.80 puntos.

En la primera ronda, Willars superó al ucraniano Mark Hrytsenko, con una puntuación de 258.15 frente a 255.10 de su rival.

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En esa fase, quedó apeado Kevin Berlin, con 217.30 puntos, insuficientes para derrotar a Lian Junjie, que obtuvo 286.00.

La plata de Willars en la Superfinal, unido a su bronce en equipo mixto, engorda su palmarés, en el que lucen cinco medallas en los Mundiales de natación repartidas entre Fukuoka (2023), Doha (2024) y Singapur (2025) y los diplomas olímpicos en París en la prueba sincronizada y en la individual.

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También ganó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aires en 2018.

El equipo mexicano, dirigido por la china Ma Jin, terminó el torneo con cinco metales tras las otras dos platas -3m masculino sincronizado y equipo mixto de 3m y 10m- y dos bronces -10m masculino sincronizado y trampolín de 3m-, con Osmar Olvera con tres metales.

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China, la gran potencia en saltos de trampolín, reafirmó su hegemonía en la competición de Pekín con pleno de oros -ocho-, dos platas y un bronce.

En tercera posición en el medallero se situó Australia con cuatro metales, de los que la campeona olímpica y mundial Maddison Keeney, de 30 años, sumó tres.

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En la clausura, también se disputó la final de trampolín 3m, en la que Aranza Vázquez, con una puntuación de 308.10, cayó eliminada en la semifinal al quedar tercera frente a la china Chen Yiwen (335.40) y la australiana Alysha Koloi (312.70).

Vázquez pugnó por un puesto en la final después de ganar a la colombiana Daniela Zapata por 191.10 frente a 160.50 en la primera ronda.

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En el cara a cara preliminar, Fernanda García no pudo superar a Chen Jia, que a la postre se colgaría el oro, que venció con 218.40 puntos, frente a los 179.10 de la mexicana. EFE